«В полном объеме»: бывшую жену Джигарханяна не удовлетворили

Перовским судом Москвы был оставлен без удовлетворения иск к адвокату актера Армена Джигарханяна Евгению Парфенову от бывшей жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской.

Парфенов ранее заявлял будто бы Цымбалюк-Романовская подменяла Джигарханяну лекарства на сильнодействующие седативные средства. Обвинив юриста в клевете, она потребовала 3 млн рублей качестве компенсации.

«Перовский суд отказал в удовлетворении исковых требований Цымбалюк-Романовской к Парфенову в полном объеме», — приводит слова представителя суда ТАСС.

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Также Цымбалюк-Романовская подала иск к Джигарханяну из-за его обвинений в воровстве. Судебное заседание должно состояться 15 января 2019 года.

В середине ноября текущего года бывшая супруга актера была приговорена к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Ее также обязали выплатить 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, после чего Цымбалюк-Романовская подала апелляцию на приговор.

Ранее Виталина встала на защиту Андрея Малахова, когда против его проекта «Прямой эфир» началась кампания в сети. По словам бывшей жены актера, именно благодаря участию Андрея ей удалось отстоять свое доброе имя.

«Около года назад гуляли такие петиции с требованием «справедливо» меня наказать и — желательно — посадить в тюрьму. К сожалению, на примере моей истории оказалось, что многие — в прошлом заслуженные — люди совершенно асоциальны и не умеют себя вести даже на ток-шоу. А ток-шоу — это единственная возможность публично противостоять несправедливости в любом ее проявлении. Да, это неудобно. Мы о многом стыдимся думать и говорить открыто, и этих комплексов оказалось слишком много. Те, кто требуют закрытия ток-шоу, просто боятся смотреть правде в глаза. А еще есть такая особенность — яркие личности всегда были интересны и востребованы. И если такого человека изолировать, всем будет спокойно и хорошо. А здесь, как назло, это телевидение» — цитирует ее слова «Дни.Ru».

Как известно, громкий развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна произошел в прошлом году, и по этому поводу Малахов приглашал Виталину в свою студию около 20 раз.

«Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире», «Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями», «Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?», «Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание», «Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике», «Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна», «Теща Джигарханяна: «Зять сделал мою дочь несчастной», — с такими названиями выходили программы, посвященные киевской пианистке.

«Я всегда буду благодарить его за это и желать успеха, рейтингов и народной любви. Берегите себя и своих близких, как говорит Андрей», — сказала Виталина.

В конце ноября в сети был объявлен сбор подписей за законодательный запрет программ «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Составители петиции считают, что подобные передачи несут вред нашему обществу.

«Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — заявили инициаторы петиции.

В числе поддержавших эту инициативу оказалась известная российская актриса Мария Шукшина.

«Спасибо за этот крик души! Я подписываю!» — написала она у себя в инстаграме.

Существует предположение, что у Шукшиной имеются личные причины для ненависти к программе «Прямой эфир» и ее ведущему. Одна из которых, вероятно, кроется в том, что в свое время частой гостьей передачи была бывшая невеста сына Шукшиной Марка Касаткина — Фрейя Зильбер, родившая от него ребенка. Она не утруждала себя держаться в рамках приличия в эфире и вела агрессивно в адрес семьи актрисы.