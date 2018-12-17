«Пиарился на трагедии»: жертвы «Катрины» обвинили Брэда Питта

Жертвы урагана «Катрина» подали в суд на голливудскую звезду Брэда Питта, обвинив его в строительстве непригодных для проживания домов. Благотворительный фонд актера Make It Right («Сделай это правильно») профинансировал постройку жилых домов, которые затем были безвозмездно отданы пострадавшим от страшного урагана «Катрина», обрушившегося на штат Луизиана в 2005 году. Однако впоследствии выяснилось, что дома был построены с заметными нарушениями и не соответствуют утвержденным в стране стандартам.

Основанный в 2007 году Питтом фонд взялся за постройку и завершил работы в 2016 году, и уже два года спустя вселившиеся в дома жители начали жаловаться за низкое качество исполнения работ.

Любопытно, что первый иск против фонда Брэда Питта был подан еще этим летом, однако в сентябре Make It Right заявил, что вся ответственность должна лежать на архитекторе Джоне Уильямсе, который занимался проектированием 150 домов. В общей сложности фонд Питта затратил на программу $26 млн, из которых около $4 млн было выплачено Уильямсу.

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Жильцы домов обвинили фонд Питта в мошенничестве и нарушении условий контрактов. По мнению людей, дома не соответствовали даже минимальным требованиям. В частности, нарушения были обнаружены в строительстве кровли, а также были найдены проблемы с гидроизоляцией.

В итоге 24 сентября организация подала судебный иск против архитектора, опровергнув обвинения в свою сторону. По заявлению фонда, который признал несоответствие построенных домов стандартам, расходы на ремонт и возмещение ущерба могут составить около $20 млн.

Тем не менее, на это проблемы для Брэда Питта не закончились. Еще в ноябре адвокаты актера обратились в суд с просьбой отклонить иск лично к Питту. Однако на днях разгневанные жильцы подали встречное прошение в суд, потребовав признать актера ответственным за допущенные при строительстве нарушения. По утверждению истцов, Питт, как основатель и член совета директоров фонда, несет прямую и личную ответственность за все действия организации, в том числе и за тех, кто проводил работы.

При этом в своем заявлении жильцы вывели в отдельный пункт свое мнение об участии Питта в проекте. По убеждению истцов, актер использовал трагедию, как рекламный ход и сделал себе пиар-кампанию на постройке домов. Однако, как только выяснилось, что дома были построены с нарушениями, «он тут же попытался уйти от ответственности».

Ураган «Катрина» стал самым разрушительным за всю историю США. Он обрушился на южное побережье страны в конце августа 2005 года, нанеся наибольший ущерб штату Луизиана, в частности Новому Орлеану. Так как 70% города лежит ниже уровня моря, после прорыва защищающих его дамб, город затопило почти полностью.

Ураган затронул и другие штаты — Миссисипи, Алабаму, Джорджию и Флориду. По официальным данным число жертв стихийного бедствия достигло 1600 человек, из них более 720 — в Новом Орлеане. Экономический ущерб от урагана «Катрина» составил $125 млрд.

В спасательной операции принимали участие в общей сложности более 60 тыс. бойцов Национальной гвардии США, военнослужащих регулярной армии и служащих береговой охраны. Несмотря на это, многие в стране не одобряли действий администрации Джорджа Буша-младшего по устранению последствий катастрофы. Год спустя, согласно опросам общественного мнения, более 60% населения США отрицательно оценили способности властей противостоять подобным природным катаклизмам. Более того сенатор от штата Луизиана Дэвид Виттер, состоявший в той же республиканской партии, сто и глава государства, дал весьма низкую оценку администрации Буша-младшего.

Ураган «Катрина» вызвал также резонанс и среди деятелей шоу-бизнеса. Многие музыканты написали ряд песен, осуждающих президента Буша. Среди них — известный рэпер Мос Деф и одни из родоначальников гранжа Pearl Jam.

Самым же скандальным высказыванием выделился Канье Уэст, который обвинил Джорджа Буша-младшего в том, что тот «не заботится о темнокожем населении страны».