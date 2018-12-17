«В самое сердце»: Петросян о смерти соратника

Российский юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал весть о смерти своего коллеги по юмористической передаче «Кривое зеркало» Обида Асомова, который скончался 14 декабря в возрасте 55 лет от сердечного приступа.

«Весть о смерти Обида Асомова, замечательного юмориста, артиста моего товарища по «Кривому зеркалу» поразила меня в самое сердце, — заявил Петросян в видео, опубликованном на его странице в инстаграме.

Артист выразил соболезнования родным и близким покойного, а также всему народу Узбекистана.

«Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком и вдруг… такая неожиданная смерть», — отметил он.

В описании к видеообращению Петросян добавил, что многочисленные юмористические номера в исполнении Асомова обретут долгую жизнь на экранах, а «значит и жизнь его на земле продолжится». «Скорблю», — заключил он.

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Известный узбекский и российский комик Обид Асомов скончался 14 декабря в возрасте 55 лет. Как стало известно позже, актер был доставлен в одну из больниц Ташкента с острым сердечным приступом.

«Во вторник [11 декабря] Обид Асомов был госпитализирован в первую клиническую больницу Ташкента с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, актер скончался в больнице в пятницу», — цитирует ТАСС пресс-службу минздрава республики.

Ранее администратор известного юмориста, актер Уткир Мухаммадходжаев опроверг информацию о том, что у Асомова случился сердечный приступ. По его словам, Обид действительно был госпитализирован в больницу, но из-за обычной простуды.

«Никакого инфаркта не было. Некоторые сайты распространяют ложную информацию. У Асомова обычная простуда. Ему делают уколы, ставят капельницу. Еще раз повторяю, никакого сердечного приступа или инфаркта у артиста не было», — цитировали местные СМИ.

Обид Асомов родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. С отличием окончив Художественное училище им. Бенькова, он поступил в Ташкентский театральный институт, который, однако, так и не окончил.

В студенческие годы Асомов подрабатывал тамадой, выступал с юмористическими концертами в домах культуры и клубах. Так, на одном из его выступлений побывал узбекский режиссер Латиф Файзиев, работавший в то время над советско-индийской лентой «По закону джунглей». Вдохновившись талантом артиста, постановщик пригласил его на роль директора цирка в его новом проекте.

После съемок дебютного фильма на Обида посыпались предложения от других режиссеров. За свою творческую карьеру юморист сыграл в таких лентах, как «Чудо-девочка Тилсимой», «Алпомыш», «Великан и коротышка», «Железный мужчина», «Тахир и Зухра» и многих других.

В 1993 году заслуженный артист Узбекистана основал свой собственный театр под названием «Обид-А».

В 2000 году Фаррух Закиров, фронтмен узбекского ансамбля «Ялла», пригласил Асомова поработать ведущим во время гастролей коллектива по Германии. Затем, в конце нулевых, артиста заметил Евгений Петросян, автор юмористической программы «Кривое зеркало». До конца своих дней Обид являлся бессменным участником шоу.

В 2009-м из-за многочисленных миниатюр в образе узбекских мигрантов в России, власти Ташкента наложили негласный запрет на его творческую деятельность «за издевательство над узбекской национальностью». Запрет был снят только в 2017 году, после прихода к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзияева. С мая 2018-го Обид работал директором Студии мультипликационных фильмов при «Узбекфильм».

Артист был похоронен 15 декабря на кладбище Камалан. Проститься с ним пришли сотни жителей Ташкента.

Недавно стало известно о том, что юморист Евгений Петросян отправился в большой тур по Германии. Кроме того, он опубликовал в инстаграме совместную с Ольгой Бузовой фотографию со съемок «Голубого огонька», где артисты, вероятно, составят одну из пар ведущих. В подписи к снимку он пошутил, что на фоне слухов, касающихся развода с Еленой Степаненко, он решил рассказать «все как есть».

18 ноября суд официально оформил развод Евгения Петросяна с его четвертой женой Еленой Степаненко.