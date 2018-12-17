«Одна из поздних стадий»: сын рассказал о здоровье Тереховой

Сын народной артистки Маргариты Тереховой Александр рассказал о состоянии 76-летней актрисы, страдающей от болезни Альцгеймера. По словам мужчины, в настоящий момент его мать находится «на одной из поздних стадий» заболевания.

«Сложно сказать, как мама сейчас себя чувствует. Потому что при таком диагнозе — при болезни Альцгеймера — человек сам может этого не понимать. Началось все примерно десять лет назад, и сейчас мы уже на одной из поздних стадий. Мама сама не ходит, практически не говорит, но реагирует. В ней осталась какая-то неизбывная харизма. Однако в целом все довольно печально. Человек начинает пропадать, исчезать»,

— сказал сын секс-символа СССР в эфире программы «Эксклюзив» на «Первом канале».

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Александр также подчеркнул, что Маргарита Борисовна ныне проживает в собственной квартире и находится под постоянным присмотром специальных помощниц.

«Мы старались не распространяться, но уже очевидно, что незнание порождает помыслы. И я их хочу развеять. Мама, естественно, не брошена, у нее семья, дети, она постоянно под присмотром. Мама живет в своей квартире, рядом с ней находятся помощницы», — поведал родственник актрисы.

Кроме того, сын Тереховой признался, что родные артистки несколько затянули с началом лечения советской звезды из-за ее природной рассеянности.

«Это происходит постепенно. Маме вообще была свойственна рассеянность, всегда находилась в какой-то ином измерении. И мне кажется, что вся эта ее рассеянность медленно перетекла в болезнь. К сожалению, в силу маминого характера добровольно пойти на обследование [она поначалу не хотела]. По незнанию мы упустили момент, когда можно было бы замедлить процесс»,

— поведал Александр.

Согласно мужчине, вследствие болезни Терехова стала вести себя по-детски.

«Считается, что из-за болезни Альцгеймера человек возвращается в детство, он как бы откатывается назад. И действительно — есть что-то похожее. Когда Верочка, моя дочка и внучка мамы, родившаяся с ней в один день и генетически взявшая у нее многое, была еще совсем маленькая... Я от нее приезжал к маме и видел по-настоящему похожие вещи», — заключил Терехов.

Близкие Тереховой долгое время скрывали от поклонников актрисы правду о ее здоровье. Страшные подробности, касающиеся состоянии артистки, стали достоянием общественности лишь в этом году.

«Мама стала как ребеночек. Такая милая, трогательная девочка, практически не имеющая связи с этим миром. Она практически не разговаривает, уже не может, — рассказывала в августе дочь Маргариты Борисовны Анна в эфире телеканала «Россия». — Только изредка произносит отдельные слова. Но меня и брата мама узнает. Иногда, когда я рассказываю ей какие-то истории про старых знакомых, она вспоминает и их. Я вижу это по ее глазам. А еще она очень любит стихи, я часто ей читаю».

Еще ранее Анна сообщила, что вместе с другими членами семьи готовит биографическую книгу о народной артистке России.

«Общаюсь с мамой каждый день, — передает слова дочери «СтарХит». — Собираю по крупицам ее воспоминания о молодости, работе в кино, дружбе c интересными людьми... Хочется, чтобы все детали ее уникального пути вошли в книгу».

Маргарита Терехова постигала актерское мастерство в Школе-студии Завадского при Театре имени Моссовета. По окончании обучения она стала актрисой Театра имени Моссовета, на сцене которого впоследствии выступала долгие годы. В кино артистка дебютировала в 1965-м, исполнив роль Тани в картине «Здравствуй, это я!» режиссера Фрунзе Довлатяна. Всенародная известность Тереховой принесли ленты «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал» и «Зеркало». На счету народной артистки страны также участие в фильмах «Монолог», «Собака на сене», «Русь изначальная», «Благочестивая Марта», «Д`Артаньян и три мушкетера», «На всю оставшуюся жизнь», «Расписание на послезавтра», «История кавалера де Грие и Манон Леско», «Давай поженимся» и многих других.