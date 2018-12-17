В восхитительных штанах: Шнуров выступит на «Евровидении»

Фанаты лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова предложили кумиру выступить от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», которое пройдет в будущем мае на территории Израиля. Об этом поклонники 45-летнего артиста написали в комментариях под его постами в инстаграме.

Сам Шнуров пока что никак не отреагировал на просьбы слушателей, ограничившись благодарностями за посещение его последних концертов.

В этом году страну на главном песенном конкурсе Европы представляла Юлия Самойлова, которая должна была выступить на «Евровидении» еще в 2017-м, когда мероприятие организовывал Киев. Тогда, впрочем, все завершилось скандалом, в результате которого Россия вовсе пропустила конкурс — певицу, прикованную к инвалидной коляске, не пустили на Украину из-за посещения девушкой Крыма уже после референдума на полуострове.

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Долгожданное выступление Самойловой в итоге было перенесено на год и состоялось в Португалии, однако особой радости российским поклонникам «Евровидения» она не принесло: Юлия стала первой отечественной участницей в истории нового формата, не сумевшей попасть в финал конкурса.

Позднее девушка призналась, что хотела отказаться от поездки на «Евровидение-2018» еще на этапе подготовки.

«У меня были мысли отказаться от «Евровидения», особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла, — заявила она. — Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей».

Самойлова также отметила, что критика в ее адрес началась еще до выступления на конкурсе.

«У меня было много свободного времени, и я обращала внимание на эти комментарии. Почему была такая реакция? Наверное, это был маятник: сначала было слишком много положительных эмоций, теперь должен быть противовес», — цитирует певицу ТАСС.

Раскритиковала Самойлову за провал на «Евровидении» среди прочих и телеведущая Ольга Бузова, сравнительно недавно начавшая собственную музыкальную карьеру. Звезда, в частности, выразила мнение, что Юлия «была слабой участницей без опыта и уверенности». Кроме того, Бузова заверила, что Россия бы не осталась без финала, выступи от страны на конкурсе она сама.

Уже в декабре возможное участие Ольги в «Евровидении-2019» (а такие разговоры действительно ведутся) прокомментировал певец Филипп Киркоров. Артист подчеркнул, что Бузова обладает необходимыми качествами для успешного выступления на мероприятии.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа»,

— передает слова Киркорова «СтарХит».

Окончательное решение по поводу представителя России на «Евровидении-2019» примет специальное жюри. Оглашен вердикт будет в следующем году.

Ранее Шнуров устроил интернет-перепалку с продюсером Иосифом Пригожиным. Поводом для конфликта стало заявление супруга Валерии, в котором он назвал слушателей артиста «лохами».

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 млн рублей. Не на 50 тыс! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует, или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чем проблема», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Шнуров в свою очередь ответил критику в стихотворной форме: «Чтобы не прослыть последним лохом, // По себе людей я впредь не меряю. // Раз на русском языке петь плохо, // Буду слушать я теперь Валерию».

Продолжая «словесный баттл», попробовать себя в стихах решил и Пригожин.

«Хороший ты парень, Серега! // Цветаеву знаешь и Блока. // Но матом торговать сейчас — мода. // Так почем опиум для народа?», — парировал Пригожин.