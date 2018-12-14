Восстание декабристов: Россия ждет новый исторический фильм

Одним из главных событий российского кино в 2019 году может стать историко-художественный фильм «Союз спасения» от режиссера Андрея Кравчука, продюссированием которого занимались генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и кинопродюсер Анатолий Максимов.

Реклама

Съемки «Союза спасения» начались в Москве, в начале 2018 года. Они также проходят в Санкт-Петербурге, Белгородской области и в Гатчине. Бюджет картины в 2016 году оценивался в 700 миллионов рублей. В фильме задействованы такие актеры, как Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров и другие.

События киноленты разворачиваются на фоне восстания декабристов. По словам Константина Эрнста, если спросить простого обывателя, не окончившего истфак, что он знает о декабристах, чаще всего в ответ прозвучит вот такой винегрет:

«Сенатская площадь, убили какого-то генерала; кажется, Рылеев — какой-то поэт, правда, не читал; да здравствует Конституция, звезда пленительного счастья, не обещайте деве юной, кого-то там повесили, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов, в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь».

«На вопрос, какова была основная цель заговора, большинство знакомых отвечают — «освобождение крестьянства», а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает», — продолжил он.

Константин Львович убежден, что фильм будет динамичным, драматичным и захватывающим, по его словам, лучший отечественный сценарист — российская история.

«В истории все подчиняется неподвластным человеческому пониманию циклам, которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же истории. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят», — заключил Эрнст.

Продюсер Анатолий Максимов, в свою очередь, добавил:

«1825 год, конец Золотого века России. Империю, мощи которой тогда не было равных, сотрясает попытка военного переворота. Мир меняется стремительно и навсегда... Идеальное поле для Большого Зрелища. Толстой, начиная роман «Декабристы» (из которого выросла эпопея «Войны и мира»), мечтал «смотреть на историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а понимая всех». Может быть, прошло достаточно времени, чтобы увидеть эту историю без идейной предвзятости, как будто впервые...»

Сценарист Олег Маловичко обещает, что это будет актуальная история про молодых людей, даже про общественный слой, который восторгается Западом.

«Они видят в своей стране экономическую отсталость и нежелание царя проводить реформы, и понимают, что единственный способ что-то изменить — это взять власть в свои руки. Это вечная история про отношения власти России с народом России, власти России с элитами. Это то, что мы проживаем постоянно.

Меняются люди по ту или другую сторону, но конфликт тех, кто пытается стабилизировать положение в стране, пусть и через удержание архаики, с модернистами, которые готовы менять Россию через общественные потрясения, — он вечен. И во все времена эти стороны не способны договориться, в том числе и внутри себя», — заключил Маловичко.

По мнению директора по продуктам социальной сети «Одноклассники» Марины Красновой, «контент на тему российской истории — это то, что всегда вызывает самые бурные обсуждения в сети».

Первый официальный трейлер фильма эксклюзивно появился в группе Первого канала в соцсети «Одноклассники». Посмотреть его можно на любых устройствах.