Россияне сделали выбор: кто самый популярный супергерой

Как показали результаты исследования, россияне отдают свое предпочтение кинокомиксам по вселенной издательства Marvel. Фильмы же от вселенной DC популярны примерно в три раза меньше.

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Рейтинг самых популярных в России киноадаптаций комиксов выглядит следующим образом: «Мстители: Война бесконечности», «Тор: Рагнарек», «Стражи Галактики 2», «Железный человек» и «Железный человек 3».

Абсолютное большинство опрошенных зрителей назвали Тони Старка любимым супергероем. Если же разделить результаты исследования на мужскую и женскую аудитории, то окажется, что российские мужчины отдают свое предпочтение Дэдпулу, а женщины — Тору.

«Молодежь выбирает продукцию, ориентированную на молодых и дерзких — это фильмы «Стражи Галактики», «Отряд самоубийц» и «Дэдпул». Люди в возрасте 20-30 лет предпочитают ставшие классическими картины — «Темного рыцаря», «Мстителей», «Железного человека». Любимые супергеройские фильмы тех, кому за тридцать, отличаются незначительно — на первом месте у них Тони Старк, а Бэтмен на втором», — сообщают авторы исследования.

Первый сольный фильм о Железном человеке вышел в 2008 году и сразу же полюбился российскому зрителю, собрав более 100 млн. рублей в первый же уикэнд, а к концу проката кассовые сборы в России составили $9.5 млн. Премьеру второго фильма про Тони Старка также очень радушно встретили в России. За первые выходные фильм собрал более 225 млн. рублей, а к концу проката кассовые сборы выросли до $15 млн.

Последняя часть трилогии оказалась самой успешной и в первый уикэнд собрала более 722 млн. рублей. А итоговые сборы в России составили более $44 млн.

К большому сожалению, в этом году, 12 ноября, на 96-м году жизни умер легендарный автор комиксов Стэн Ли, создавший множество всемирно известных супергероев, включая Человека-паука, Железного Человека и Халка. Новость о кончине отца любимых всеми персонажей буквально шокировала мир. Свои соболезнования в связи с уходом Стэна Ли выразили — помимо, естественно, миллионов простых фанатов — и представители кино, и его коллеги по индустрии комиксов, и спортсмены, и многие других известные публичные личности.

Бессменный исполнитель роли Железного Человека, главная звезда Marvel Studios Роберт Дауни-младший, отметил, что обязан Стэну Ли всем, что на данный момент имеет.

«Я обязан тебе всем. Покойся с миром, Стэн», — заявил актер.

Почтили память Ли и в DC, главном конкуренте компании Marvel, для которой автор сделал столь много.

«Стэн поменял наше видение супергероев, и он навсегда останется в современных комиксах. Его заразительный энтузиазм напоминал нам, почему мы любим эти истории», — говорится в сообщении DC.

На этой неделе в сети появился трейлер одного из самых долгожданных фильмов следующего года – четвертых «Мстителей», которые получили официальное название «Мстители: Финал». «Мстители: Финал» выйдут на российские экраны 25 апреля 2019 года — на неделю раньше, чем в США. Перенос премьеры картины с 2 мая связан с близостью Дня Победы, в который, как известно, в кинотеатрах показывают только отечественные фильмы.

Пока неясна судьба Роберта Дауни-младшего и его героя — Железного человека. Актер пока не заявлял относительно своего статуса в Marvel. Его восьмилетний контракт подходит к концу, но продлил ли его Дауни, пока держится в тайне.