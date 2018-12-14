Золотой век сериалов: в США подвели итоги года

В четверг канал FX Networks обнародовал ежегодный анализ деятельности производителей сериалов — в 2018 году был побит новый рекорд — 495 оригинальных сценариев медиапродуктов, сообщает Hollywood Reporter. Это на восемь больше, чем в прошлом году. Несмотря на впечатляющие цифры, в январе этого года генеральный директор FX Джон Ландграф прогнозировал 520 сценариев.

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Как и ожидалось, онлайн-сервисы Netflix, Amazon, Hulu и грядущая стриминговая платформа Apple захватили 32% от общего объема каналов, что существенно больше, чем в прошлом году. Тогда доля интернет-платформ для просмотра кино и сериалов составляла 25%. Начиная с 2014 года, охват онлайн-сервисов уверенно идет вверх, опередив в этом году и кабельное, и широковещательное телевидение.

Показы оригинальных медиапродуктов на интернет-сервисах выросли на колоссальные 385% в сравнении с 2014 годом. Количество телевизионных трансляций за тот же период упало на 1%, платное телевидение премиум-класса улучшило свои показатели на 32%, в то время как доля обычного кабельного ТВ опустилась на 17%. Тем не менее, общий объем участия телевидения увеличился с 2014 года на 27%.

Получается, что стриминговые сервисы захватили 32% от общего числа сценариев, широковещательные станции оказались на уровне 30%, далее последовало базовое кабельное телевидение с 29% и кабельное ТВ премиум-класса, набравшее 9%.

Количество контента, распространяемого через стриминг-сервисы, выросло с 117 единиц в прошлом году до рекордных 160, а число сериалов, распространяемых через аналоговое телевидение, сократилось с 153 сценариев в 2017 году до 146. Доля кабельного ТВ премиум-класса продолжила медленно расти, увеличив показы с 42 медиапродуктов в прошлом году до 45 в 2018-м. Обычное кабельное ТВ сократило трансляцию с 175 сценариев до 144.

Роль в количестве показов новых сценариев на других платформах сыграл и YouTube, переманив аудиторию отключением платного доступа к некоторым предложениям. На сервисе можно бесплатно посмотреть новые выпуски сериалов — например, сиквел фильма «Каратэ-пацан» — «Кобра Кай».

Тем временем Warner Bros. представили результаты работы издательства DC со списком оригинальных сценариев по комиксам от Грега Берланти, а Apple и Disney+ в 2019 году должны выпустить свои стриминговые платформы, которые будут конкурировать с Netflix. Apple уже активно вкладывается в свой сервис, покупая контент у ведущих производителей и продюсеров.

Disney+ на своей стриминговой платформе обещает запустить новую серию «Звездных войн», показывать фильмы студии Marvel, включая готовящиеся к выходы сериалы о супергероях. Ожидается, что американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO, входящая в новую корпоративную родительскую компанию AT&T, увеличит число оригинальных сценариев и потратит на контент более $8 млрд.

Такие решения в компании объясняют стремление улучшить свое положении в соперничестве с Netflix.

Стриминговый гигант Netflix ощущает нарастание конкуренции и всячески пытается сохранить свои позиции на рынке онлайн-платформ. Недавно компания подписала контракт с режиссером и продюсером Крисом Коламбусом, всемирно известным благодаря культовому фильму «Один дома» и двум первым частям экранизации «Гарри Поттера». Кроме того, в 2018 году в Netflix собралась серьезная группа лучших продюсеров под руководством Скотта Стубера, подписав контракты с Йеном Брайсом («Трансформеры», «Спасти рядового Райана»), Майклом Шугаром («Пятая власть», «В центре внимания») и «переманив» Райана Мерфи из 21st Century Fox за $300 млн.