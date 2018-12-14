«Изнасиловали и купили молчание»: страшная правда Голливуда

Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элизе Душку компенсацию в размере $9,5 млн во избежание огласки информации о домогательствах, произошедших с женщиной на съемочной площадке. Согласно The New York Times, 37-летняя Душку ранее сообщила руководству телерадиосети, что во время съемок сериала CBS «Мистер Булл», стартовавшего в 2016 году, исполнитель главной роли в проекте Майкл Уэтерли отметился рядом непозволительных высказываний в адрес артистки и совершил иные вульгарные действия в отношении Элизы, включая шутки об изнасиловании и сексе втроем.

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После того, как Душку рассказала боссам CBS о поведении Уэтерли, она была отстранена от съемок в шоу, сыграв в итоге всего в трех эпизодах, — при этом сама актриса якобы рассчитывала продолжить работу в проекте. По мнению Элизы, увольнение произошло именно из-за ее честного признания. Вместе с тем она заключила с сетью договор, согласно которому ей была выплачена сумма, эквивалентная зарплате актрисы за съемки в четырех сезонах «Мистера Булла».

Примечательно, что достоверность информации о существовании договора между сторонами подтвердили и в CBS.

«Признание Душку доказывает, что у нас еще есть много работы в области установления корпоративной культуры, которую можно было бы назвать безопасной для сотрудников», — заявили в компании.

Душку и ее представители от комментариев по этой теме отказались. В свою очередь Уэтерли, обвиненный актрисой в домогательствах, заверил общественность, что не хотел обидеть или нанести какой-либо вред Элизе.

«Во время съемок нашего шоу я позволил себе ряд шуток, которые высмеивали некоторые реплики из сценария, — сказал он. — Но затем Душку призналась мне, что ей не нравятся мои высказывания и юмор. Я был очень огорчен тем, что, возможно, как-то обидел ее, и поспешил извиниться перед Элизой. Сейчас же, еще тщательнее поразмыслив над инцидентом, я пришел к выводу, что все те мои шутки были неуместными. Очень сожалею, что причинил ей боль».

Элиза Душку, известная по фильмам «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Крутой парень», является активной сторонницей общественного движения #MeToo, борющегося с сексуальным насилием и домогательствами. В январе этого года актриса заявила, что ее изнасиловали в 12-летнем возрасте, когда она снималась в ленте Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь».

По словам артистки, ее совратил постановщик трюков Джоэль Крамер, который на тот момент был в три раза старше Душку. Делясь подробностями произошедшего, Элиза уточнила, что Крамер долгое время внедрялся в доверие к ней и ее родителям. В один из дней мужчина пригласил девочку на экскурсию по бассейну для каскадеров, однако в реальности привел ее в отель. Надругавшись над Элизой, Джоэль попросил ее никому не рассказывать о случившемся, но юная актриса все-таки рассказала об изнасиловании одному из старших товарищей, о чем вскоре узнал и Крамер. В тот же день, согласно Душку, она получила перелом ребер во время выполнения одного из трюков, подготовкой которого занимался мужчина. По мнению артистки, таким образом он отомстил ей за раскрытие правды.

Сам Крамер, естественно, всячески отрицал обвинения Душку. Кэмерон в свою очередь признался, что ничего не знал об инциденте.

«Будь я в курсе, это никогда бы не сошло преступнику с рук. Не нужно стесняться говорить об этом. Очень важно, чтобы абьюзеры знали, какие последствия их могут ждать», — подчеркнул знаменитый кинематографист.

Шокирующее признание Душку среди прочих прокомментировала и актриса Джейми Ли Кертис, исполнившая в картине «Правдивая ложь» одну из главных ролей. Обладательница «Золотого глобуса» выразила надежду, что в современной мире жертвам сексуального насилия не придется ждать по 25 лет, дабы донести до общественности страшную правду.

«История Элизы вернула нас к жуткой реальности — жестокому обращению с детьми. Я считаю, что должны быть созданы специальные безопасные места для людей любого пола, возраста и расы, чтобы они могли рассказать о своих проблемах. Надеюсь, что такая свобода высказываний приведет к быстрым и последовательным действиям, в результате которых не нужно будет ждать 25 лет, чтобы наказать своих обидчиков», — заявила она.

Добавим, что в минувшем сентябре Лесли Мунвес, человек, стоявший у истоков создания лучших сериалов прошлых десятилетий и занимавший руководящие должности в CBS на протяжении 20 с лишним лет, подал в отставку с поста генерального директора компании. Это произошло после того, как в сексуальных домогательствах его обвинили более десятка женщин.