«C быдлом так и надо»: коллеги поддержали звезду «Универа»

Коллеги поддержали актера Андрея Гайдуляна, со сцены назвавшего зрителей Петропавловска-Камчатского быдлом, сообщает Daily Storm. После выступления в концертном зале «Октябрьский», где ставили спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви», 34-летний Гайдулян обратился к залу со словами:

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали из зала — это свинство и вот это слово (показывает на декорации с надписью «быдло»). Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть».

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Пламенную речь звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» сняли на видео и выложили в соцсети. Ролик стали активно обсуждать в интернете: кто-то заявил, что сама постановка и актерская игра были откровенно слабыми, другие соглашались с актером, указывая на неподобающее поведение в зрительном зале.

Коллеги по цеху поддержали Гайдуляна: работники театра и кино согласились с тем, что такие слова по отношению к невоспитанным выпившим людям были корректными.

«Вы знаете, если в зале быдло, то корректно многое, в том числе назвать это самое быдло — быдлом. И не просто назвать, но и повторить несколько раз — может быть, тогда оно поймет. А что такого? Вы считаете, его можно этим оскорбить?!» — сказал актер Борис Смолкин, игравший вместе с Гайдуляном в спектакле «Номер 13».

Размышляя на эту тему, Смолкин вспомнил цитату Белинского, которая оказалась очень кстати:

«Мерзавцы потому всегда одерживают верх над порядочными людьми, что обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами как с порядочными людьми».

Также артист подчеркнул, что зрители заслуживают такого отношения, и «с мерзавцами надо вести себя так же жестко».

«Пьяный зал — это ужасно, поэтому, будь моя воля, я бы сразу дал занавес. В таких случаях надо просто выйти и сказать: «Поскольку вы быдло, мы свою работу прекращаем!», — заключил Смолкин.

Актер Виталий Гогунский, известный ролью Кузи в сериале «Универ», указал на неподобающее поведение зрителей, которые могли бы просто молча уйти с не понравившегося им спектакля.

«То, что на актеров ТНТ приходит быдло, конечно, тоже здорово. В этом и заключается сила медиа: заставить его побывать в театре. Но есть ведь и какие-то нормы. Вы ведь не орете в храме? Вот и зал — это не кабаре и не бордель. Не нравится — можно тихонько уйти и никому не мешать», — поделился своим мнением артист.

Актер добавил, что Гайдулян никогда никому не хамил, и его нужно было очень сильно задеть, чтобы спровоцировать на эту речь.

«Мне в таких случаях помогает юмор. Если зрители в зале разговаривают, я смотрю на них и спрашиваю: «Кто здесь?», — поделился Гогунский.

К оправданию Гайдуляна присоединился и директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких. Он согласился с тем, что подвыпившие люди спровоцировали артиста на срыв.

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», — пояснил Красноносеньких в интервью ИА «Кам 24».

Никаких претензий со стороны театрального сообщества к Гайдуляну не будет, поскольку факт распития зрителями спиртного был доказан. По мнению художественного руководителя столичного «Сатирикона» Константина Райкина, во всем был виноват именно алкоголь.

«Раньше у нас такое тоже случалось, но в нынешнее время это крайне редко. Наши билетеры внимательно следят за тем, чтобы все зрители приходили в достойном виде. Публика тщательно фильтруется, поэтому никаких пьяных», — сказал Райкин.

Актер и режиссер Константин Хабенский добавил, что любого артиста, выкладывающегося на сцене, можно вывести из себя неуважением к его работе.

«Нервы у многих артистов не железные. Тем более если они любят и уважают свою работу», — заключил Хабенский.