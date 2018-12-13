«Принял меня за Брюса Уэйна»: Кристиан Бэйл высмеял Трампа

На премьере фильма «Власть» актер Кристиан Бэйл, сыгравший в ленте бывшего вице-президента Штатов Дика Чейни, поделился с журналистом портала Variety своей историей знакомства с нынешним главой США Дональдом Трампом. Произошло это еще в 2011 году во время съемок блокбастера «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Мы снимали «Бэтмена» в «Трамп-Тауэр», и он пригласил нас в свой офис. Я думаю, он принял меня за Брюса Уэйна, — поведал Бэйл. — Потому что я был одет как Брюс Уэйн, и он общался со мной, будто я Брюс Уэйн. Поэтому я просто подыгрывал. Это было довольно забавно. Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке».

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Также он рассказал о своем поразительном наборе веса для роли Дика Чейни. На сей раз Кристиан сперва проконсультировался с врачом диетологом, чего он не делал ранее: в 2004 году он, как известно, скинул около 30 кг для роли в «Машинисте», а затем в ходе шести месяцев набрал 45 кг, чтобы сыграть Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало».

«Я впервые обращаюсь к диетологу, потому что начинаю чувствовать, что смертен. Я могу умереть, поэтому решил, что должен пойти к кому-то, действительно в этом разбирающемуся, а не просто наплевать, как я это всегда делал», — рассказал Бэйл.

Чейни, политик и бизнесмен, справедливо считается самым могущественным вице-президентом в истории США. Он сыграл ключевую роль в ответе Белого дома на события 11 сентября и последовавшей войне с терроризмом. В процессе подготовки к роли Бэйл изучил все доступные сведения о политике и особенности его характера, сделав вывод, что колоссальное влияние на Дика имела его жена Линн.

«Он был великолепным семьянином, прекрасным отцом, сильным лидером. Власть была в самой его натуре, он постоянно изучал историю. При этом у него было непростое детство, и он, скорее всего, был бы счастлив на незначительной должности в Вайоминге. Но потом он встретил Линн, и она сказала, что у него должно быть больше амбиций», — рассказал актер.

На прошлой неделе стало известно, что наибольшее количество номинаций на престижную премию «Золотой глобус» в этом году получила биографическая картина с комедийными элементами «Власть», которая рассказывает о Чейни, работавшего в аппарате Джорджа Буша-младшего. Бэйлу, исполнившему роль политика, измениться до неузнаваемости помогли гримеры.

Премия «Золотой глобус» в отличие от «Оскара» вручается не только художественным фильмам, но и сериалам, причем все они делятся на жанры. «Власть» поборется за призы сразу в шести номинациях.

Бэйл, блестяще перевоплотившийся в американского политика, не обошелся без номинации в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле». Также претендентами на «Глобус» стали Эми Адамс и Сэм Рокуэлл за роли второго плана. Режиссер и сценарист картины Адам Маккей был дважды номинирован в соответствующих категориях.

На днях стало известно, что судебные разбирательства порноактрисы Сторми Дэниэлс и президента США Дональдом Трампом, похоже, близятся к логическому завершению. Решение федерального судьи округа Колумбия оказалось не в пользу девушки, суд обязал ее возместить Трампу судебные издержки.

В октябре этого года федеральным судьей округа Калифорния был отклонен иск о клевете, поданный порноактрисой к президенту США — поводом для судебного разбирательства стал твит Трампа, в котором он назвал Сторми Дэниэлс мошенницей. Узнав об отклоненном иске, Трамп назвал порноактрису лошадью. Радуясь победе, он написал в своем твиттере: «Прекрасно, теперь я могу пойти против Лошади и ее третьесортного адвоката в великом штате Техас! Она подтвердит, что подписала это письмо! Она ничего не знает обо мне, подлая мошенница».