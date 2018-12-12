Побег из психушки: о чем фильм Шьямалана «Стекло»

В следующем месяце выходит долгожданный фильм «Стекло», в котором известный режиссер М. Найт Шьямалан объединяет героев двух своих же кинокартин — речь, естественно, про «Сплит» и «Неуязвимого». В одной психиатрической лечебнице встречаются маньяк Орда с множественным расстройством личности (Джеймс Макэвой), телепат Дэвид Данн (Брюс Уиллис) и убийца-коллекционер, верящий в пришествие супергероев (Сэмюэл Л. Джексон). В центре сюжета будет побег героев из психиатрической лечебницы на острове и противостояние телепата Дэвида Данна с Мистером Глассом.

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Этот кроссовер является логичным продолжением «Сплита» — фильма о маньяке с множественным расстройством личности, в конце которого появляется Данн. Таким образом, режиссер поместил события ленты в мир «Неуязвимого», вышедшего еще в 2000 году.

В основе персонажа Макэвоя лежит история о Билли Миллигане — известном насильнике и грабителе, в котором уживались 24 личности. Это первый человек в истории правоприменительной практики США, который был оправдан из-за своего психического расстройства и был направлен на лечение. Роман Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» стал бестселлером и увековечил имя Миллигана в массовой культуре.

Киновселенная М. Найта Шьямалана поднимает вопрос о возможности существования супергероев и их власти над человечеством. Как можно понять по трейлеру, в новом фильме Мистер Гласс попытается использовать в своих целях Орду, одна из личностей которого обладает невероятной силой и выносливостью. Субличность Зверь просыпается у Орды в моменты, опасные для жизни. Стилистически «Стекло» будет повторять режиссуру «Сплита» — атмосфера фильма должна строиться в камерных пространствах, где главной динамикой является актерская игра.

Тем более, что главное актерское трио фильма является самым главным козырем у создателей киноленты.

Как минимум интересно увидеть в одном кадре Макэвоя, Джексона и Уиллиса, у которых за плечами уже есть опыт съемок в фильмах о сверхспособностях. Так, Макэвой является частью вселенной о Людях Икс, Джексон снимается в картинах о героях Marvel, а Уиллис ранее работал вместе со Шьямаланом над фильмом «Шестое чувство», повествующим о сверхъестественных способностях маленького мальчика.

Съемки киноленты «Стекло» начались осенью 2017 года. Главной съемочной локацией была Аллентаунская государственная больница в штате Пенсильвания, в которой команда Шьямалана работала несколько недель. Одна из последних сцен была отснята уже в феврале 2018-го. Фильм будет выпущен совместно с Universal Pictures и Walt Disney Studios Motion Pictures. Скорее всего, это связано с тем, что дистрибьюцией фильма занималась компания Universal, в то время как персонажи Мистер Гласс и Дэвид Данн принадлежат Disney.

Бюджет фильма составил всего $20 млн, что уже гарантирует окупаемость проекта. «Сплит» заработал около $277 млн при бюджете в 9 млн. У новой работы кинематографиста есть все шансы превзойти этот показатель — звездный состав и перевоплощение Макэвоя в 24 различных персонажей гарантирует успех у аудитории. Кинолента была представлена на российском фестивале Comic Con Russia самим режиссером — то есть создателями делается высокая ставка на российский рынок. Двухчасовая кинокартина с рейтингом «16+» выходит на экраны 17 января 2019 года.