Великая ответственность: Человек-паук захватит США

Лидером американского бокс-офиса по итогам предстоящего уикенда станет мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана. По мнению экспертов, запутанная история с несколькими человеками-пауками заработает в США $30-35 млн, что окажется хорошим стартом предновогодних показов проекта с бюджетом в $90 млн. В российском прокате новое детище Sony Pictures Animation появится 13 декабря.

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В продолжении истории Спайдермена главным героем становится подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, который объединяется с Человеками-пауками из других измерений для борьбы с (почти) непобедимым врагом. Паучьими суперсилами при этом обладают самые разные личности из иных вселенных: мужчины, юноши, девушки и даже свиньи. Все эти персонажи работают над тем, чтобы вернуться домой. Фильм был спродюсирован Филом Лордом и Кристофером Миллером («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»).

В топ-3, скорее всего, также расположится картина Кристиана Риверса «Хроники хищных городов». Научно-фантастический приключенческий фильм переносит зрителя в постапокалиптический мир, когда человечество уже более-менее адаптировалось к новым условиям. Гигантские мегаполисы будущего приходят в движение и пожирают города поменьше для восполнения ресурсов. В их охоту вмешивается простой житель Лондона Том Нэтсуорти и бунтарка Эстер Шоу, которым суждено изменить будущее мир. Картина представляет собой экранизацию одноименного романа Филиппа Рива, сценаристом и продюсером которого стал режиссер «Хоббита» и «Властелина колец» Питер Джексон.

Лента вышла в прокат 5 декабря (что важно, не в США) и к настоящему моменту собрала в мире около $19,6 млн. Это был тот нечастый случай, когда фильм появился на отечественных экранах на неделю раньше, чем в Северной Америке. Громкое имя Питера Джексона позволило «Хроникам хищных городов» уверенно возглавить российский прокат, собрав 274,2 млн рублей в минувшие выходные. Большой зрительский интерес к картине ожидается в нашей стране и на этой неделе. В Штатах, впрочем, крупнобюджетный проект в свой стартовый уикенд соберет примерно $13-15 млн, имея 3000 мест: результат, очевидно, удручающий.

Где-то в районе вершины американского бокс-офиса должна финишировать и комедия «Жил-был Дэдпул» Дэвида Литча — рождественская версия второй части боевика, вышедшего в мае этого года, с меньшим количеством крови, взрывов и менее откровенными сценами. В трейлере к фильму можно подсмотреть одну из сюжетных линий: главный герой решил высказаться против всех, кто ненавидит группу Nickelback, и приводит аргументы в защиту коллектива. В российском прокате, к слову, лента дебютирует лишь в январе.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе ожидаются успешные показы романтической драмы режиссера и сценариста Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Основанная на одноименном романе Джеймса Болдуина картина была номинирована на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Закрытая премьера «Если Бил-стрит могла бы заговорить» состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто 9 сентября 2018 года. Фильм компании Annapurna Pictures также показали на фестивалях в Нью-Йорке и Новом Орлеане.

Драма повествует о судьбе 19-летней девушки Тиш, которая помолвлена с 22-летним скульптором Фонни. Пара готовится к свадьбе, невеста ждет ребенка, а ее избранника обвиняют в изнасиловании пуэрториканки Виктории. Молодой человек отправляется отбывать наказание за преступление, которого не совершал. Тем временем Виктория покидает США и возвращается домой, а мать Тиш отправляется на поиски женщины, чтобы найти доказательства невиновности будущего зятя.

Отметим, что другая драма Барри Дженкинса — «Лунный свет» — в прошлом году выиграла в номинации «Лучший фильм» на премии «Оскар».

Помимо некоторых упомянутых лент, в топе американского бокс-офиса за будущий уикенд, скорее всего, окажутся лидер последних нескольких недель «Ральф против интернета»,

абсолютный хит США «Гринч», вошедший в тройку самых прибыльных рождественских проектов в истории,

сиквел спортивной боксерской драмы «Крид» спортивной боксерской драмы «Крид»,

блокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», созданный по сценарию автора »Гарри Поттера» Джоан Роулинг,

байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия»...

и комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн «Семья по-быстрому».