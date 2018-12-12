«Спасибо, Трамп!» Названы самые богатые писатели

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года. В него вошли 11 авторов, которым удалось продать 24,5 млн книг в США и заработать $283 млн в период с 1 июня 2017-го по июнь 2018-го.

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Рейтинг возглавил американский писатель, автор серии детективов об инспекторе Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. По данным издания, он заработал $86 млн и продал более 4,8 млн книг на территории США.

В 2012 году Паттерсон прославился на весь мир благодаря выходу в прокат фильма «Я, Алекс Кросс» режиссера Роба Коэна, снятого по мотивам одноименного романа писателя. Главные роли в картине исполнили Тайлер Перри и Мэттью Фокс.

Как отмечают СМИ, доходы литератора, вероятно, могут существенно возрасти уже в следующем году благодаря политическому триллеру «Президент пропал» («The President Is Missing»). Книга, написанная в соавторстве с Биллом Клинтоном, не попала в выбранный журналом период, так как была выпущена лишь в июне 2018-го. С момента ее выхода было продано более 660 тыс. экземпляров.

Примечательно, что за последние 20 лет Паттерсон десять раз возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых писателей. Источник отмечает, что секрет его успеха заключается в настойчивости: в самом начале карьеры издатели 31 раз отказывались публиковать его первую книгу, но Джеймс не сдался.

«Не принимайте «нет», когда ваша интуиция подсказывает вам «да», — говорил автор в интервью Forbes в прошлом году.

Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии произведений о Гарри Поттере, заняла второе место в списке. По данным журнала, за отчетный период она заработала $54 млн, что на $41 млн меньше, чем по итогам прошлого года: тогда Роулинг оказалась на первой строчке рейтинга.

Книжные продажи писательницы резко упали без выхода новой книги о «мальчике, который выжил». Несмотря на это, в США было продано 2,9 млн копий произведений Джоан, при этом большая часть дохода пришлась на парки развлечений и театральные постановки книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя» на Бродвее и в лондонском Вест-Энде.

Уточняется, что хоть блокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и получил отрицательные отзывы критиков (и почти наверняка окажется наименее кассовой картиной, связанной со вселенной Поттера), франшиза еще далека от завершения, и у писательницы есть все шансы, чтобы вернуться на первое место.

На третьем месте рейтинга оказался американский писатель и «король ужасов» Стивен Кинг, который заработал $27 млн. Всего за год в США было продано 2,7 млн копий его произведений, при этом существенное влияние на продажи оказал успех ленты «Оно», снятой по одноименному роману 1986 года. Как отмечает журнал, экранизация вошла в историю как самый кассовый фильм ужасов в США, тогда как продолжение хоррора, чья премьера запланирована на осень 2019-го, может даже побить этот рекорд.

На седьмой строчке в списке самых высокооплачиваемых писателей оказался журналист Майкл Волф, в январе этого года выпустивший книгу «Огонь и ярость. В Белом доме Трампа». Скандальная работа тут же стала бестселлером, а ее продажи принесли автору $13 млн.

«Раз в день я смотрю на небо и говорю: «Спасибо за Дональда Трампа», — сказал Вольф прошлой весной в интервью изданию Variety.

В книге журналист подробно рассказывает об администрации президента США, президентской кампании 2016 года и первых месяцах пребывания главы государства в Белом доме.

В рейтинг Forbes также вошли автор романа «Пора убивать» Джон Гришэм, детский писатель Джефф Кинни, писатель и журналист Дэн Браун, а также Даниэла Стил, Нора Робертс, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.