«Годзилла», «Мстители», королевы и другие трейлеры недели

«Годзилла 2: Король монстров» («Godzilla: King of the Monsters»), Майкл Догерти

Вышел новый трейлер масштабного блокбастера «Годзилла 2: Король монстров», который по своей эпичности превосходит все, что выходило в этом году, включая третьих «Мстителей». Создатели ролика показали зрителям легендарных кайдзю в полный рост, и это очень впечатляет. Сам Годзилла, Мотра, Родан и японская версия Змея Горыныча Король Гидора выполнены блестяще, а битвы монстров на нашей мелкой по их масштабам планетке выглядят весьма захватывающе. Шарма добавляет и удачный каст — звезда «Очень странных дел» Мили Бобби Браун, Вера Фармига, сногсшибательная Чжан Цзыи и лучший в мире Тайвин Ланнистер — Чарльз Дэнс.

«Мстители: Финал» («Avengers: Endgame»), Энтони и Джо Руссо

На этой неделе, наконец, вышел трейлер самого долгожданного кинокомикса будущего года — «Мстители: Финал». Весь экшн Marvel приберег на потом, а пока сделал эмоциональную нарезку грустных супергероев, выживших после щелка Таноса. Без минутки юмора не обошлось — появление Человека-муравья немного разбавляет супергеройское царство скорби.

«Алита: Боевой ангел» («Alita: Battle Angel»), Роберт Родригес

Четвертый — и самый зрелищный — трейлер картины Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», спродюсированной самим Джеймсом Кэмероном. Еще один американский фильм, основанный на японском первоисточнике, выйдет на экраны уже в феврале следующего года, и если Родригес ничего не испортит своей любовью к кинотрэшу, то должно получиться весьма захватывающе. Не исключено, что «Алита» станет самым красивым фильмом будущего года. А чего еще ждать от команды Кэмерона?

«Две королевы» («Mary Queen of Scots»), Джози Рурк

Один из претендентов на «Оскара» исторический фильм «Две королевы» получил второй трейлер, который больше сконцентрирован на главных героинях повествования — королевах Елизавете I и Марии Стюарт. Еле узнаваемая Марго Робби и элегантная Сирша Ронан действительно блистают в фильме, и вполне возможно, что обе актрисы получат номинации на золотую статуэтку. Постановщик фильма Джози Рурк, признанный театральный режиссер, дебютирует в кино, что добавляет интриги.

«Гори, гори ясно» («BrightBurn»), Дэвид Яровески

Уволенный из Disney автор «Стражей галактики» Джеймс Ганн даром время не терял и до начала работы над сиквелом «Отряда самоубийств» спродюсировал любопытный хоррор «Гори, гори ясно». Ужасы — жанр, к которому всегда, так или иначе, тянуло воспитанного культовой студией Troma Ганна, но пока его участие в хоррорах ограничивается только продюсированием. «Гори, гори ясно» деконструирует супергеройское кино, с которым Ганн имел дело последние несколько лет, и предлагает необычный взгляд на обладателей суперспособностей.

«Частная военная компания» («Take Point»), Ким Бен У

Молодой корейский режиссер Ким Бен У, зарекомендовавший себя крепкими триллерами, заполучил западных актеров и снял международный политический боевик «Частная военная компания». Экшн, как у всех корейцев, поставлен здесь заметно лучше, чем в Голливуде, без использования CGI и с живыми людьми. В общем, здесь все по-настоящему.

«Тройная граница» («Triple Frontier»), Джей Си Чендор

Опубликован трейлер «нетфликсовского» криминального боевика «Тройная граница», названного по месту, где сходятся границы трех стран — Аргентины, Бразилии и Парагвая. Эта зона является настоящим раем для наркоторговцев и террористов. Пятеро оперативников решают положить конец беспределу и разрабатывают план по нейтрализации самого влиятельного наркобарона в регионе. Фильм может похвастать впечатляющим актерским составом в лице Бена Аффлека, Оскара Айзека, Чарли Ханнема и Педро Паскаля. В кресло режиссера изначально планировалась оскароносная Кэтрин Бигелоу, однако в итоге она стала исполнительным продюсером картины, а в постановщики взяли Джей Си Чандлера.

«Чистая правда» («All Is True»), Кеннет Бранна

Британский режиссер Кеннет Бранна продолжает обращаться к классической литературе и всему, что с ней связано. Его новый фильм «Чистая правда» рассказывает о последних годах жизни великого драматурга Уильяма Шекспира. «Чистая правда» — это альтернативное название пьесы Шекспира «Генрих VIII». Именно во время спектакля «Генрих VIII» был подожжен оригинальный театр «Глобус», после чего Шекспир решил вернуться на родину в город Стратфорд-апон-Эйвон со своей женой Энн Хатауэй. Бранна исполнил роль великого драматурга, а его супругу воплотила на экране Джуди Денч.