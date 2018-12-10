Надолго задержался: Ефремов закатил скандал в больнице

Народная артистка РСФСР Алла Покровская с сильными болями в спине была госпитализирована в неврологическое отделение одной из московских клиник. По информации телеканала РЕН ТВ, в больницу она приехала в сопровождении сына, актера Михаила Ефремова.

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Отмечается, что актеру долго не удавалось выехать с территории учреждения, в связи с чем он устроил скандал сотрудникам клиники. Сам Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг эту информацию.

«Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», — заявил актер.

В МХТ им. Чехова прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки России, педагога Школы-студии МХАТ Аллы Покровской.

«С Аллой Борисовной все в порядке. Это плановое обследование», — рассказала пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина.

В театре отметили, что Покровская в настоящее время не задействована в постановках и спектаклях театра.

Потомственный актер, отметивший месяц назад свое 55-летие, Михаил Ефремов однажды признался, что чувствует «груз величия» старшего поколения на себе: «Я никогда не был не сыном Ефремова. Я всегда им был. Поэтому без этого груза величия я себя и не представляю».

Михаил славится своим экстравагантным поведением — его поступки и высказывания часто становятся поводом для жаркой полемики общественности.

В июне текущего года Ефремов дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором предложил «отдать Украине Крымский мост, и пускай они на нем зарабатывают – может быть, Крым простят». В большинстве своем его слова были восприняты всерьез и крайне негативно.

Михаила называли провокатором и глупцом, хотели лишить его звания заслуженного артиста, призвать к уголовной ответственности, лечить от алкоголизма. Однако нашлись и те, кто воспринял его слова как шутку. Так, за актера успел вступиться скончавшийся этим летом Иосиф Кобзон.

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!» — заявил народный артист СССР.

В начале ноября Ефремов во время интервью киевской радиостанции «Новое время» поделился своим взглядом на нынешнее положение дел в России, которая, по его мнению, «погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям».

Также Ефремов высказался по поводу нынешней ситуации на Украине, отметив, что с 2014 года там ничего не поменялось, — во всяком случае, с коррупцией. Реакция украинских СМИ на слова российского актера была категоричной — «много гадостей», «полил свою страну грязью в прямом эфире».

Интервью артиста ожидаемо спровоцировало бурное обсуждение. Телеведущий Владимир Соловьев рекомендовал Ефремову лично съездить в Крым и встретиться с его жителями, чтобы «понять, что думают они». Однако он подчеркнул, что Ефремов имеет право «считать так, как считает».

С защитой Ефремова выступил лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который за схожие заявления не раз оказывался на его месте. По словам Макаревича, он уже смертельно устал от этой темы.

«Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — цитирует его слова ФАН. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!»

Общественник и блогер Вадим Манукян высказал предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России, по его мнению, это может способствовать созданию механизма отзыва почетных званий у деятелей искусства, позорящих это звание.

Сам Ефремов на это заявление отреагировал коротко: «Меня это не интересует. По барабану. До свидания».

На вопрос, не слишком ли круто за каждую неосторожную фразу клеймить всенародных любимцев, Вадим Манукян — ответил: «На ютьюбе масса роликов о гастролях Михаила Ефремова на Украине. Безусловно, все видели его резонансное выступление на украинском радио, но меня даже больше раздосадовали именно его концертные номера. Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию «страной-агрессором», подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство Родины».

По мнению члена экспертного совета при Госдуме, в нынешние трудные времена с известных людей спрос выше.

«Неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям, — возмущен блогер. — Просто представьте, что ровно с такой же программой поиздеваться над Украиной и украинцами приедет в Россию или выступит на российском радио тот же Андрей Данилко (выступающий в образе Верки Сердючки. — «Газета.Ru»). Не представляете?! Правильно! У себя дома он может критиковать свою страну, свое правительство, быть недовольным тем, что вокруг происходит, но ехать куда-то и там поливать грязью Украину он не станет».