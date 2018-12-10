Города обрушились на Ральфа

Нечасто случается, когда российский прокат опережает американский, однако в эти выходные на отечественные экраны вышел продюсерский проект Питера Джексона «Хроники хищных городов» — на неделю раньше, чем в США. Как следствие, российский бокс-офис в этот раз оказался намного более живым и разнообразным, нежели заокеанский. Тем не менее, побить рекордов посещаемости в минувший уикенд все равно не удалось. Большой всплеск зрительского интереса к кино ожидается на следующей неделе.

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Имя Питера Джексона, хорошо знакомое самому широкому зрителю по трилогии «Властелин колец», привлекло российских киноманов на 274,2 млн рублей. «Хроники хищных городов», на первый взгляд, уверенно возглавили российский бокс-офис, одержав безоговорочную победу.

Однако чувствительное преимущество постапокалиптического блокбастера в жанре стимпанк обусловлено во многом из-за задержанной премьеры «диснеевского» фильма «Щелкунчик и четыре королевства», чья премьера состоялась не в традиционный четверг, а в субботу. Понятно, что самыми прибыльными днями все равно являются именно выходные, но фильм недополучил ощутимую сумму из-за своего отсутствия в четверг и пятницу и поэтому собрал только 188,5 млн рублей. Скорее всего даже при полном четырехдневном уикенде «Щелкунчик» вряд ли бы опередил творение Джексона, но его отставание в списке самых кассовых фильмов российского проката было бы намного меньше. Плюс ко всему новогодняя сказка получила на 150 копий меньше, чем «Хроники хищных городов».

Еще одному продукту Disney мультфильму «Ральф против интернета» не удалось повторить в России своего американского достижения и возглавить бокс-офис на третьей неделе подряд. После двух триумфов картина опустилась на третье место, что связано с двумя громкими премьерами, которых за океаном на прошлой неделе попросту не было — «Хищные города» выйдут позднее, а «Щелкунчик», наоборот, вышел в США месяцем ранее. На третьей неделе проката «Ральфу» удалось собрать 84,3 млн рублей, доведя свою российскую кассу до 803,8 млн. В любом случае, громиле из компьютерной игры не получилось тягаться с тяжеловесами мультипликационного цеха, и добраться до психологической отметки в 1 млрд рублей ему не удастся. В любом случае, для Disney уикенд получился очень удачным, так как две картины в сумме принесли студии более 292 млн рублей.

На четвертой позиции расположился приключенческий экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях. Картина потерпела большой крах в США, да и в России не блеснула, хотя показала гораздо более приемлемый результат. На второй неделе проката «Робин Гуд» собрал 49,5 млн рублей и довел суммарную кассу до 258 млн. Для сравнения, «Хроники хищных городов» собрали больше только в первый уикенд.

Пятерку самых кассовых фильмов отечественного проката замкнули приключения во вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Блокбастер от Warner Bros. не прошел испытание на удержание зрителя и уже на третьей неделе проката собрал всего лишь 35 млн рублей. Однако взрывной первой недели оказалось достаточно для того, чтобы подняться на четвертое место в списке самых кассовых фильмов года в России, уступив лишь «Движению вверх», третьим «Мстителям» и «Веному». Общая сумма сборов «Фантастических тварей» составляет теперь почти 1,548 млрд рублей, что на 47 млн больше, чем у отечественной спортивной драмы «Лед».

Очень сильно для жанра артхаус выступил в российском прокате скандальный фильм великого датчанина Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Картина заняла шестое место в российском бокс-офисе, собрав 28,7 млн рублей. При этом фильм получил всего 310 копий. Таким образом, с каждой копии «Джек» заработал почти 93 тыс рублей.

На две строчки опустилась «Богемская рапсодия», которая, несмотря на существенное сокращение количества показов, не теряет свою фанатскую базу. Фильм, идущий в прокате больше месяца, собрал 23,1 млн рублей и преодолел десятизначный барьер. Суммарные сборы «Богемской рапсодии» в России составляют 1,019 млрд рублей.

Следующая неделя станет крайне насыщенной в отечественном прокате, и зрителям придется нелегко с выбором. Одновременно на российских экранах выйдут кинокомикс DC «Аквамен», новый фильм про Трансформеров «Бамблби», рождественский мультфильм «Гринч» и супергеройский анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные».