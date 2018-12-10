Рублевка, мажоры и домашний арест: что смотрят россияне

Поисковая система «Яндекс» опубликовала список фильмов и сериалов, которыми чаще всего интересовались граждане России по итогам 2018 года. Исследование было размещено на сайте компании.

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Как отмечается, год выдался «супергеройским». Так, сразу пять экранизаций комиксов оказались в топе запросов. Первую строчку рейтинга занял фильм «Мстители: война бесконечности», второе место досталось «Дэдпулу 2», а триллер «Веном» с Томом Харди в главной роли очутился на четвертой строчке. В десятке также — «Черная пантера» и двадцатая лента Marvel «Человек-муравей и Оса».

В топе сервиса не обошлось и без отечественных картин. На третьей строчке разместилась спортивная драма «Движение вверх» с Владимиром Машковым в главной роли, а замыкает рейтинг «Лед» Олега Трофима.

Как написано на сайте компании, россияне также интересовались лентами «про разных монстров — смешных и страшных». В их числе — мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет», оказавшийся на шестой строчке, а также «Мег: Монстр глубины» с Джейсон Стейтемом — на восьмой.

Что касается сериалов, то в этот раз поисковик решил не делить шоу на российские и зарубежные, чтобы они могли соревноваться «на равных». В результате оказалось, что в 2018 году россияне больше всего интересовались отечественными проектами.

В тройку самых популярных сериалов вошли «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли, «Домашний арест», сценарий к которому написал комик Семен Слепаков, а также шоу о подростковом хоккейном клубе «Молодежка». В список десяти самых «запрашиваемых» сериалов также попали «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Улица», «Кровавая барыня», «Гранд», «Остров» и «Ольга».

Кроме того, компания представила список из десяти музыкальных композиций, которые больше всего интересовали россиян в этом году. В их числе оказались хит «Плакала» украинской группы Kazka, трек хип-хоп исполнителя CYGO «Panda E» и сингл «Медуза» рэпера Матранга.

В конце ноября Национальный совет кинокритиков США объявил лучший фильм уходящего года. Им была названа американская комедийная драма «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли, являющаяся одним из основных претендентов на получение «Оскара-2019». Исполнитель главной роли Вигго Мортенсен был признан лучшим актером года.

Национальный совет также огласил победителей и в других номинациях. Лучшим режиссером 2018-го был признан Брэдли Купер, снявший ремейк популярного мюзикла 1937 года «Звезда родилась». В номинации «Лучший сценарий» победил американский кинематографист Пол Шредер, создавший драматический триллер «Первая реформаторская церковь».

Лучшим мультфильмом 2018 года был назван сиквел культовой истории о Мистере и Миссис Исключительных, а также их одаренных детях — «Суперсемейка 2». Заработавший на домашнем рынке $608,5 млн проект ранее оказался самым кассовым мультфильмом в истории кино.