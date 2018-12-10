Алексей Панин попал в ДТП

Российский актер и лауреат Государственной премии России Алексей Панин попал в аварию. Об этом сообщает «Пятый канал».

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ДТП произошло в центре Москвы на улице Подвойского в ночь на 10 декабря. Как сообщает СМИ, в момент аварии Панин находился в такси марки Mercedes, водитель которого не успел вовремя притормозить. Следом в машину врезался легковой автомобиль Skoda.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у Панина травму головы, однако от госпитализации актер отказался и после оказания первой помощи отправился домой.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в пресс-службе автоинспекции по Москве подтвердили факт ДТП. Кроме того, там отметили, что столкнулись три автомобиля. На данный момент причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Скандальный актер уже оказывался в ситуациях, связанных с дорожными происшествиями. В октябре Панин опубликовал в социальных сетях ролик, на котором он в качестве пассажира автомобиля марки Mercedes Gelandewagen едет по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова.

При этом голос Панина за кадром говорит: «Чисто по-саратовски, по пешеходной улице». В ответ детский голос отмечает: «Папа, нас за это посадят».

После случившегося инцидента водитель транспортного средства был оштрафован на 500 рублей. Сам актер, в свою очередь, подчеркнул, что не считает себя виновным, так как он «не ехал», а его «везли».

«Не успел я сегодня утром приехать на съемочную площадку, а мне уже со всех сторон рассказывают о том, что средства массовой информации раздувают новый скандал, связанный со мной. Что, оказывается, актер Алексей Панин на большой скорости проехался на «Гелендвагене» по пешеходной улице.

Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. В третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают, что по этой улице ездят, и они подъезжают туда к своим домам, к своим подъездам», — отреагировал Панин в инстаграме.

Ранее Алексей Панин прояснил информацию о том, он якобы устроил пьяный дебош на рейсе Стамбул — Москва, и назвал ее «глупой новостью». По словам артиста, он уже давно находился дома вместе с дочкой и впервые услышал о снятии его с самолета.

Тогда в СМИ писали о том, что Панин был задержан в аэропорту Внуково за пьяный дебош на рейсе, следовавшем из Стамбула. По некоторым данным, инцидент произошел 1 декабря. Несмотря на многочисленные предупреждения членов экипажа, артист якобы дважды покурил в туалетной комнате самолета, заявив, что правильно курить на борту, закрыв детектор дыма салфеткой, его научила бывшая жена-стюардесса.

Кроме того, по словам представителя авиакомпании, актер нарушал общественный порядок и неоднократно оскорблял бортпроводников, употребляя матерные слова. После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.

«Кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — цитировал источник РИА «Новости».

В пресс-службе компании заявили, что намерены взыскать ​с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин уже не в первый раз устраивает дебош на борту самолета. В августе этого года рейс одной из отечественных авиакомпаний, следовавший из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера.

Тогда в пресс-службе сообщили, что самолет вернули из-за того, что артист якобы передумал лететь и захотел остаться. По словам правоохранительных органов, у них не было претензий к Панину, а все вопросы, связанные с задержкой рейса, будет решать авиакомпания.