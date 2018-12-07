«Ты — психопатка»: Боня отчитала жену и детей Мамаева

Продолжение скандала, случившегося на передаче «Прямой эфир» Андрея Малахова, не заставило себя долго ждать. Телеведущая Виктория Боня резко ответила на обвинения, которые высказала ей в своем инстаграме жена футболиста Павла Мамаева Алана.

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Ранее Боня на передаче Малахова выступила в защиту находящихся в СИЗО после драки футболистов Мамаева и Кокорина, она заявила что их надо было наказать и простить, но не ломать судьбу.

Не в меру разгорячившись, телеведущая позволила себе использовать нецензурные выражения, на что ведущий Малахов резко прервал ее, выкрикнув: «Вика! Ты что?! Мы на федеральном телеканале! Ты с ума сошла?!».

После этого случая Алана Мамаева в своем инстаграме рассказала подписчикам, что Боня выступает в защиту Мамаева из-за того, что у них была сексуальная связь. Боня эти обвинения решительно отразила.

«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу. Я дружу с Сашей (Александром Кокориным) и пришла поддержать его», — цитирует комментарий Виктории Бони в соцсети «Starhit».

«Пусть лучше детьми занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети — в свои шесть лет двух слов связать не могут — ни один, ни другой. Бедные», — не унимается Боня, опускаясь до обсуждения детей.

Ранее стало известно, что жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева начала сотрудничество с известным юристом Назаром Назаровым, который специализируется на разводах и разделах имущества.

«Хочу сказать всем журналистам, кто мне пишет, по всем вопросам и нашим дальнейшим действиям, пишите в аккаунт, который я здесь отмечу. Всем пока», — написала Мамаева в своем инстаграме.

В последнее время не утихают скандалы вокруг передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», на ней то дерутся, то спасают жертв клеветы, то клевещут. Это привело к тому, что собралась немалая группа людей, которая считает неприемлемым, что подобный контент выпускают в прайм-тайм на центральном телевидении. По их убеждению, такого рода передачи «способствуют деградации, духовному и психологическому развращению общества», поэтому они решили действовать, начав сбор подписей за закрытие передачи Малахова, а вместе с ней и «Ты не поверишь» телеканала НТВ, а также «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — говорится в обращении составителей петиции.

Многие известные люди с радостью поддержала инициативу. Так известная российская актриса Мария Шукшина, личная жизнь которой не раз выставлялась на всеобщее обсуждение в передаче, давно испытывает неприязнь к ведущему и его детищу.

«Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!» — написала Шукшина у себя в инстаграме.

Как известно, в шоу Малахова частым гостем была несостоявшаяся невестка актрисы Фрейя Зильбер, которая родила ребенка от ее сына Марка Касаткина. Зильбер каждый раз вела себя агрессивно и поливала грязью Шукшину и ее семью.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян тоже одобрил инициативу против телепередач такого рода. Манукян считает себя основоположником подобных социальных инициатив, после того, как написал петицию с критикой новогоднего эфира с участием певицы Аллы Пугачевой.

«Для меня является дикостью. Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?» — заявил Манукян в беседе с TVC.Ru.

Разумеется, не могло обойтись без защитников скандального шоу. Виталина Цымбалюк-Романовская бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна рассказала, что Малахов и его передача очень поддержали ее в трудное время. По словам бывшей жены артиста, именно благодаря Малахову она смогла доказать свою невиновность в сложившейся ситуации вокруг развода.

Виталина около 20 раз становилось главной героиней на шоу Малахова. По слухам, это принесло ей немалый доход. Вот лишь малый перечень названий выпусков посвященных ей: «Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире», «Теща Джигарханяна: «Зять сделал мою дочь несчастной», «Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями», «Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?», «Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике», «Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна», «Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание».