«Большой секрет»: Тарантино возьмется за сериал

Голливудский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино может втайне от поклонников готовиться к съемкам сериала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным СМИ, подозрения возникли после того, как было обнаружено, что имена персонажей предстоящей ленты кинематографиста «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна 70-х «Лансье» подозрительно совпали.

Отмечается, что одного из героев будущей картины зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия принадлежала персонажу вестерна, транслируемого с 1968 по 1970 годы на американском канале CBS.

Издание также выяснило, что Тарантино вел переговоры со вдовой правообладателя сериала, сценариста Сэмюэла А. Пиплза для заключения сделки, однако итоги их встреч на данный момент остаются неизвестными.

В августе этого года стал известен актерский состав предстоящего девятого фильма Квентина Тарантино о серийном убийце и основателе секты «Семья» Чарльзе Мэнсоне «Однажды в Голливуде», выход которого запланирован на июль 2019-го.

Роли в картине исполнят Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Тим Рот и другие. Примечательно, что Ди Каприо и Питт уже появлялись у Тарантино – Питт снимался в «Бесславных ублюдках», а Ди Каприо — в «Джанго Освобожденном».

Кроме того, на роли в новой ленте утверждены Лина Данэм, Остин Батлер, Майя Хоук и чилийская актриса Лоренца Иззо. Убитую Мэнсоном жену режиссера Романа Поланского — беременную актрису Шэрон Тейт — сыграет Марго Робби.

В апреле этого года Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо раскрыли детали о ленте «Однажды в Голливуде» на CinemaCon в Лас-Вегасе. По словам Тарантино, фильм о преступнике и главе секты Чарльзе Мэнсоне будет «самым близким к «Криминальному чтиву» из всего, что он снял», сообщало The Hollywood Reporter.

Кроме того, культовый постановщик подчеркнул, что возлагает на актерский дуэт Питта и Ди Каприо большие надежды: «Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда».

Действие картины будет происходить летом 1969 года в Лос-Анджелесе, на фоне совершенного членами секты Мэнсона убийства актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского.

«Это пока большой секрет, но «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — сказал Тарантино.

Ди Каприо, в свою очередь, рассказал, что рад участию в новом проекте кинематографиста.

«Я очень воодушевлен предстоящей работой с Брэдом Питтом», — признался актер, добавив, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом «Поющие под дождем».

Интересно, что еще до начала съемок Тарантино лично встретился с родной сестрой Тейт, Деборой, которая поначалу выступала против съемок фильма. Однако режиссер показал ей свой сценарий и сумел заверить женщину в том, что отнесется к произошедшей трагедии со всем уважением.

Позднее женщина рассказала журналистам, что убедилась в исключительно благородных намерениях постановщика, и назвала будущий проект «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом».

Ранее культовый режиссер уже снимал современные вестерны с элементами других жанров — «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». При создании первой картины Квентин вдохновился итальянским хитом «Джанго» 1966 года постановщика Серджио Корбуччи, а при съемках второй — «Великолепная семеркой» 1960-го Джона Стерджеса.

Классический вестерн-сериал «Лансер» 70-х рассказывает историю владельца ранчо, который вместе со своими сыновьями пытается сохранить свое имущество. Главные роли в нем исполнили Эндрю Дагган, Джеймс Стэйси и Уэйн Мондер.