«Получил по заслугам»: как Волочкова засудила водителя

Балерина Анастасия Волочкова сообщила об «окончательной точке» в судебном процессе над ее бывшим водителем Александром Скиртачом, ранее обвиненным российской звездой в краже миллионов рублей и мошенничестве. По словам 42-летней артистки, мужчина «получил по заслугам».

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«Поставлена окончательная точка в судебном процессе над мои бывшим водителем. Вердикт один — виновен, осужден и приговорен к трем годам лишения свободы, — написала она в инстаграме. — И этоn вердикт после вынесения Тверским судом пересмотру не подлежит. Получил по заслугам. Но скажу больше: он и так уже наказан судьбой и Богом. А я перелистываю эту страницу жизни и радуюсь, что мое умение отстаивать правду и бороться за нее не подвели».

Рассказывая об итогах судебного разбирательства, Волочкова также поблагодарила своего адвоката за помощь в деле, подчеркнув, что это их общая победа.

5 декабря стало известно, что Тверской суд отклонил ходатайство Скиртача о пересмотре приговора, оставив его наказание прежним. В минувшем августе он получил три года лишения свободы условно.

Как тогда рассказывала Волочкова, подозрения в адрес водителя у нее возникли лишь спустя определенное время после его приема на работу.

«Сначала все было нормально, но потом друзья пожаловались, что мой водитель не довозил им подарки. Небольшие мелочи, скажем, к Новому году, но все равно неприятно. Дальше — больше. Мы возвращались из Вологды, и я услышала, что Саша плачет: у него умерла мама. Мол, нужно ехать на похороны, а денег нет. У меня было с собой 205 тыс. рублей. Я даю Саше эти деньги на похороны.

Мол, возьми сколько надо, остальное вернешь. Приезжает обратно после похорон и говорит, что стоили они 110 тыс. Но оставшиеся деньги даже не подумал возвращать. А недавно я узнала, что никаких похорон и не было! Мама Александра в добром здравии», — приводит слова балерины «Комсомольская правда».

Она также заверила, что водитель периодически опаивал ее «каким-то снотворным препаратом» и пытался присвоить дорогостоящий автомобиль, принадлежащий артистке.

В ходе прошедшего ноября Волочкова подверглась критике за инцидент с избиением собаки. Скандальный случай произошел на съемках эпизода программы НТВ «Новые русские сенсации», темой которой стал конфликт балерины и новой семьи ее родного отца. Танцовщица приехала проведать родственника, парализованного в результате тяжелого инсульта, вместе со съемочной группой телеканала и ужаснулась условиями, в которым живет ее родитель.

Разозлившись на мачеху и ее дочь, Волочкова зачем-то ударила ногой английского бульдога женщины, заявив, что к собаке в этой семье якобы относятся лучше, чем к ее отцу.

Поступок артистки мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Прокомментировала его среди прочих и актриса Настасья Самбурская, которая посоветовала балерине постучать по голове себе самой.

«По голове себе постучите. С камерой выносить на глаза общественности все, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то причем?» — написала она в инстаграме.

Позднее Волочкова выступила с публичным заявлением, выразив мнение, что всего лишь «прикоснулась пальцами» к животному.

«Я еще ранее сказала, что если увижу, в каких условиях живет мой папа, что его обижают и относятся к нему плохо, то за себя не ручаюсь. Так и произошло. Я увидела, что мой папа находится в бесчеловечных условиях. И виноваты в этом люди, которым я сама же платила деньги. Люди, которые жили с ним 22 года.

Папа ушел из нашей семьи, когда мне было 14. Но я до сих пор несу за него ответственность. Не нужно путать вещи — никакую собаку я не била, я прикоснулась к ней пальцами. И эта собака больше испугалась от ора и крика хозяйки и ее мамы.

То есть тех людей, которые жили с моим отцой. Я же сделала все возможное, чтобы его спасти. За три недели я нашла людей, сделала полный ремонт его квартиры, определила его в лучший санаторий», — сказала артистка.