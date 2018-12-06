Вместо Пугачевой: рэперов зовут на «Голубой огонек»

В рамках круглого стола Молодежного парламента при Госдуме, посвященного ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России, прозвучало предложение направить запрос главе «Первого канала» Константину Эрнсту и главе ВГТРК Олегу Добродееву с предложением внести молодых артистов в программу «новогодних огоньков». Автором инициативы стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

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«Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год — одни и те же. Это страшно! Полное разложение отечественной эстрадной поп-культуры. Поэтому у меня — как у председателя комитета — родилось предложение: напишу письменно Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, во все крупные теле- и радиокомпании с предложением перед Новым годом во всех так называемых «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — сказал Дегтярев.

Заявление депутата прозвучало в ответ на речь рэпера Жигана (Роман Чумаков), отметившего, что молодые музыканты собирают по 25-35 тыс человек на своих концертах в отличие от таких артистов, как Филипп Киркоров и Николай Басков, которые бессменно выступают на телевидении.

В рамках заседания депутаты и музыканты предприняли попытку выяснить, кто виноват в «разложении современной молодежи».

«Объясните мне, на каком основании местные власти запрещают концерты артистов? Это проявление цензуры. Артисты теряют публику, организаторы — деньги, зрители — настроение. Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чем-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребенок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», — вопросил в свою очередь рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Схожее мнение выразил и Чумаков, признавшийся, что не любит творчество рэпера Элджея (Алексей Узенюк), однако не считает правильным запрещать музыканту выступать.

«Я тоже не люблю Элджея, мне не нравится его альбом, это же «шляпа» полная. Я постараюсь сам оградить своих детей от его песен, но запрещать их зачем? Я сам лично против, чтобы пели про наркотики и алкоголь, хотя вот «Рюмка водки на столе» играет повсюду», — сказал Жиган.

Воспользовавшись случаем, он также зачитал участникам заседания свой рэп: «Здесь миллионы стариков без хлеба и крова. // Кто в этом виноват, скажите, кто вы? // Кто у них забрал их счастливую старость? // Забрали все, а что же им осталось? // Эх, Бориска [Борис Ельцин — «Газета.Ru»]! Натворил делов в стране! // Но не мне тебя судить, спору нет. // Глянь, люди сполна хапнули горя. // В каждой второй семье мужик — алкоголик! // Не сыпьте соль на рану нам — больно!»

Спустя некоторое время Дегтярев заявил, что вынужден покинуть заседание и ушел. Следом за ним ушел и Жиган.

«Я очень сильно извиняюсь, речь зашла уже ни о чем, люди уходят — и один ушел, второй не пришел», — цитирует его RNS.

«Это, в принципе, неуважение, — высказался после этого Птаха. — У нас тоже есть дела, важные очень дела. Мы все отложили и пришли сюда. Для нас, музыкантов, зайти в это здание с целью сесть за стол переговоров с правительством — это плохая идея».

В заседании круглого стола также должен был принять участие заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, но он появился уже к концу обсуждения — после ухода Жигана. Выборный рекомендовал направить ему запрос по каждому из отмененных концертов, чтобы в дальнейшем он мог переадресовать его в правоохранительные органы.

Как известно, поводом для проведения заседания Молодежного парламента при Госдуме стали резонансные отмены выступлений Монеточки (Елизавета Гырдымова), Элджея, Федука (Федор Инсаров), Хаски (Дмитрий Кузнецов), групп IC3PEAK и «Френдзона», а также других молодых звезд.

Особый резонанс вызвал случай с Хаски. После срыва своего концерта в Краснодаре он устроил для фанатов импровизированное уличное выступление на капоте припаркованной машины. В результате рэпер был арестован на 12 суток (уже через несколько дней, правда, его выпустили на свободу).

В знак солидарности с арестованным музыкантом 26 ноября был проведен концерт, в котором принимали участие рэперы Баста (Василий Вакуленко), Оксимирон (Мирон Федоров) и Нойз МС (Иван Алексеев). Билеты на мероприятие были полностью проданы всего за несколько часов после поступления в продажу, напоминает Znak.com.