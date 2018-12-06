«Хроники хищных городов»: что хотел сказать Питер Джексон

В будущем цивилизация практически уничтожила себя в результате 60-минутной мировой войны. Выжившие люди, чтобы как-то прокормить себя, построили движущиеся города разных размеров, которые добывают на постапокалиптическом ландшафте Земли оставшиеся ресурсы. Самым крупным стал Лондон — передвигающаяся колоссальных размеров машина, охотящаяся за более мелкими городами, чтобы затем переработать их в топливо для своих весьма прожорливых двигателей.

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Само собой жителей уничтоженных городов власти Лондона пристраивают на черновую работу, чтобы обеспечивать функционирование мегаполиса новой формации. В этом стимпанковом окружении главные герои Том и Эстер стараются обезвредить антагониста Таддеуша Валентайна, одного из руководителей Лондона, в исполнении единственного звездного актера в касте фильма — Хьюго Уивинга.

Ставший культовым после трилогии «Властелин колец» новозеландец Питер Джексон запустил новый проект своей студии под названием «Хроники хищных городов», который представляет собой экранизацию первой книги из четырехсерийного фантастического цикла британского писателя Филиппа Рива. На этот раз Джексон не садился в кресло режиссера, а только написал сценарий и спродюсировал картину. За постановку же отвечал один из давних соратников Джексона Кристиан Риверс, отвечавший за спецэффекты во всех фильмах новозеландца, начиная с «Живой мертвечины» 1992 года.

Появление «Хроник хищных городов» в конце 2018 года легко можно назвать крайне рискованным шагом Джексона, так как картина (и книга тоже) представляет собой не что и иное, как подростковую постапокалиптическую фантастику, мода на экранизацию которой уже прошла.

«Голодные игры» завершились в 2015 году и успели прилично заработать, а у «Бегущего в лабиринте» и «Дивергента» все получилось, мягко говоря, менее удачно, тем более у последнего, который и вовсе не завершился — четвертую часть «Дивергента» так и не запустили в производство из-за кошмарных сборов предыдущей. В этом контексте шаг Питера Джексона выглядит более чем смелым, а чтобы запустить новую франшизу, необходим коммерческий успех первого фильма.

«Хроники хищных городов» не удивляют с точки зрения рассказанной истории. Примерно через полчаса после начала фильма, когда зрители уже освоились в новой вселенной, картина перестает удерживать внимание, выдавая достаточно типичные для своего жанра сюжетные ходы. Лента страдает от блеклой основной сюжетной линии, к которой достаточно быстро теряется интерес, потому что флешбэки о прошлом главной героини выглядят значительно интереснее, чем ее настоящее. Сложные отношения Эстер с Валентайном трогают гораздо сильнее, нежели вся линия с Томом. А история о «воспитателе» Эстер — полуискусственном человеке Шрайке — и вовсе стала едва ли не главным эмоциональным стрежнем всего фильма.

Несмотря на законченный сюжет, картина смотрится незавершенной. Понятно, что фильм снят с прицелом на продолжение, но складывается впечатление, что Риверс и Джексон решили придержать на будущее слишком много, что помешало им полностью раскрыть мир, в котором разворачиваются события.

В чем точно нельзя упрекнуть «Хроники», так это в визуальной составляющей. Джексон и его компания еще со времен «Властелина колец» не перестает удивлять зрителя.

«Хроники хищных городов» можно смело назвать самым красивым фильмом года — без всяких преувеличений. Созданные отделом спецэффектов города, движущиеся по суше, плавающие по воде и парящие воздуху, по-настоящему поражают воображение.

С технической стороны фильм намного превосходит своих коллег по жанру постапокалиптического подросткового фэнтези. Вопрос лишь в том, достаточно ли визуального совершенства для того, чтобы принять недостатки картины.

Несмотря на то, что «Хроники хищных городов» получились не везде, желание увидеть продолжение возникло, хотя бы для того, чтобы узнать, что же приберегли на потом создатели картины.