Миля будущего: на «Сандэнсе» покажут VR-фильм про Эминема

На американском фестивале независимого кино «Сандэнс-2019», который пройдет с 24 января по 3 февраля в Парк-Сити, что в штате Юта, будет показан VR-фильм с рэпером Эминемом в главной роли. 21-минутная лента «Маршалл из Детройта», согласно ее авторам, предлагает зрителям ночную поездку по улицам Детройта в одном автомобиле с 46-летним артистом, по ходу которой Мэтерс поделится собственными мыслями относительно родного для него города и прочими личными размышлениями. В салоне машины — помимо Эминема и зрителя — также расположится журналист, радиоведущий, продюсер (и некогда рэпер) Суэй Коллуэй.

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По словам основателя кинофестиваля Роберта Редфорда, двукратного лауреата премии «Оскар», картина с Эминемом и другие экспериментальные работы, которые будут показаны на «Сандэнсе-2019» в рамках программы «Новые горизонты» (и не только они), позволят превратить «Сандэнс» в уникальный фестиваль искусств.

«Уже более десяти лет границы возможного расширяются благодаря «Новым горизонтам», программе, которая раскрывает потенциал технологии и повествования, — передает его слова издание Deadline. — Независимые художники создают новые реальности своими работами. И результаты их труда по-настоящему вдохновляют».

Стоит отметить, что «Маршалл из Детройта» не будет единственной VR-лентой, представленной на «Сандэнсе-2019». Среди прочих примечательных фильмов, созданных с помощью технологии виртуальной реальности, выделяется картина «Эш-68», которая расскажет об одном из ключевых периодов жизни знаменитого теннисиста Артура Эша, первого афроамериканца, добившегося заметных успехов в этом виде спорта. Фильм поведает о знаковой победе Эша на Открытом чемпионате США в 1968 году и общественной деятельности атлета, активно боровшегося с расовой нетерпимостью.

На первый взгляд, любопытно выглядит и аргентинский проект «Свидание вслепую», история о прикованной к инвалидной коляске 18-летней девушке, мечтающей исследовать свою сексуальность. Через социальные сети она договаривается о встрече с незнакомцем, при этом не рассказывая ему о своем недуге.

Особого внимания достойны также «Призрачная флотилия» и «Прилив», картины, созданные в Азии. Первая из них повествует современную историю рабства в тайской рыбной промышленности, тогда как вторая представляет из себя триллер о восстании неизвестных ранее видов рыб (что важно — рыб-гигантов) на фоне мировой засухи.

Кинофестиваль «Сандэнс» был основан Редфордом и его единомышленниками в 1981 году. На данный момент ежегодное мероприятие является одним из наиболее влиятельных выставок независимого кино в США и мире. В 2017-м именно на «Сандэнсе» состоялась премьера документального фильма Брайана Фогеля «Икар», рассказывающая о якобы существовавшей в России государственной системе поддержки допинга. Главным героем ленты стал экс-глава Московской антидопинговый лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Картина получила специальный приз имени Джорджа Оруэлла. Позднее «Икар» был удостоен «Оскара», выиграв в номинации «Лучший документальный фильм года».

Добавим, что сам основатель «Сандэнса» Редфорд, обладатель «Оскара» за режиссуру драмы «Обыкновенные люди» (на его счету также так называемый «Почетный Оскар»), в минувшем августе объявил о завершении карьеры в кино. Уже спустя некоторое время, впрочем, известный кинематографист и актер опроверг собственное же заявление, подчеркнув, что ему не стоило зарекаться относительно своего будущего.

Что касается Эминема, то «Маршалл из Детройта» не станет дебютом популярного артиста в кино. Самой известной работой музыканта на большом экране и по сей день остается его роль в полуавтобиографической драме «Восьмая миля». В 2003 году он был награжден «Оскаром» за саундтрек к этой картине.