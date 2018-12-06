Новогодний сюрприз: Netflix заполучил автора «Гарри Поттера»

Стриминговый гигант Netflix подписал многолетний контракт с номинированным на Оскар режиссером, сценаристом, продюсером и писателем Крисом Коламбусом, его компанией «1492 Pictures» и партнерами Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом, сообщает Variety. Последней работой «1492 Pictures» стала комедия «Рождественские хроники» режиссера Клэя Кэтиса с Куртом Расселом в главной роли, которая стала доступна на сервисе 22 ноября.

«Крис зарекомендовал себя как разносторонний и универсальный режиссер, работы которого охватывают разные поколения, жанры и аудитории. После огромного успеха «Рождественских хроник» я очень рад, что мы можем продолжать продуктивные отношения с ним и его партнерами»,

— сказал в своем выступлении главный продюсер Netflix Скотт Стубер.

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Коламбус вместе с Барнатаном и Рэдклиффом основали «1492 Pictures» в 1995 году. «Рождественские хроники» — это 24-й фильм, который они создали вместе. Компания несет ответственность за крупные франшизы, такие как «Один дома», «Гарри Поттер», «Ночь в музее» и «Перси Джексон». В 2011 году они выпустили четырежды номинированный на «Оскар» блокбастер «Прислуга» («The Help»), который был награжден одной статуэткой — за лучшую женскую роль второго плана.

Стоит отметить усилия Netflix в 2018 году: компания собрала серьезную группу лучших продюсеров под руководством Скотта Стубера, подписав контракты с Йеном Брайсом («Трансформеры», «Спасти рядового Райана»), Майклом Шугаром («Пятая власть», «В центре внимания») и «переманив» Райана Мерфи из «21st Century Fox» за $300 млн.

Также этой осенью из финансового отчета Netflix стало известно, что компания привлекла почти 7 млн подписчиков за третий квартал нынешнего года, значительно превзойдя ожидания аналитиков. Любопытно, что большая часть вновь прибывшей аудитории живет за пределами США — 5,9 млн человек. Общее число пользователей главной интернет-платформы для просмотра кино и сериалов на данный момент превышает 137 млн. Еще в июле в сервисе рассчитывали всего на 5 млн новых клиентов. Таким образом компания исправила ситуацию второго квартала, сумев привлечь лишь 5,15 млн пользователей вместо прогнозируемых 6,2 млн.

Netflix также продемонстрировал рост популярности инстаграм-аккаунтов своих звезд с момента выхода на стриминг-платформе проектов с их участием. Например, на Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» за последние два года подписались более 17 млн человек, а на Ноя Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») — почти 13 млн.

Стремительный рост показали и акции компании, чья стоимость доходила до $394,25. Что касается доходов Netflix, то в годовом исчислении они выросли на 34 процента — до $4 млрд.

Многие эксперты уверены, что Netflix стремится создать себе «подушку безопасности», ощущая усиление конкуренции на рынке стриминга, но при этом полностью избежать каких-либо потерь у компании не выйдет.

«Netflix видит усиление конкуренции со стороны AT&T и Warner Media, Walt Disney и Apple. Благодаря масштабным объемам производства контента и новым инвестициям в него компания создает для себя «подушку безопасности», — считает аналитик Вадим Меркулов.

«Однако рост конкуренции все же ударит по контенту. Запуск стримингового сервиса от Disney лишит Netflix части контента, а в будущем продукция Disney будет выходить на Netflix с большим опозданием или же не будет появляться на нем вообще. Аналогичным образом станет развиваться ситуация с AT&T и Time Warner, даже несмотря на заверения AT&T о том, что монополизации рынка не произойдет. Популярные франшизы (Marvel, DC, «Звездные войны») будут оттягивать пользователей с платформы Netflix. Думаю, конкурентная борьба в медиапространстве обострится ближе к концу 2019-го — началу 2020 года», — заключил эксперт.

Ранее компанию Netflix обвиняли в расизме за то, что в своих рекомендациях для темнокожих пользователей сервис подбирает постеры к фильмам, на которых изображены темнокожие персонажи, зачастую играющие второстепенные роли. Об этом заявила главный редактор британского интернет-журнала для темнокожих женщин Melan Mag Джой Джозес.