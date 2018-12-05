«Я устал, я ухожу»: Леонтьев попрощался с поклонниками

Народный артист России Валерий Леонтьев, чья музыкальная карьера длится уже более сорока лет, сообщил, что намерен окончательно проститься со сценой. Это заявление он сделал за кулисами музыкальной премии «Песня года».

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В следующем году, 10 марта, у главного Казановы российской эстрады запланирован сольный концерт в Кремле под многозначительным названием «Я вернусь...», а 19-го марта он отметит свой 70-летний юбилей, после чего артист намерен поставить точку в своей карьере.

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать», — поделился певец с изданием «Дни.ру».

Похоже, что за пять лет Леонтьев действительно очень устал, ведь накануне своего 65-летия, он говорил иначе.

«Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! — делился Леонтьев. — Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни, недомогания? К тому же допелся уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца».

Существует мнение, что проститься со сценой артиста убедила жена Людмила Исакович, которая проживает в Америке.

«Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли? — рассказали друзья пары.

— Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе. Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки свою жизнь он посвятил музыке».

Другой причиной, которая способствовала принятию такого решения, могло стать состояние здоровья артиста. Его постоянно тревожит боль в ноге, хотя во время его выступлений этого не видно. Известно, что в 70-е годы Леонтьев во время концерта травмировал мениск, и сегодня повреждение все чаще дает о себе знать. Артисту периодически подбирали специальные упражнения и назначали дорогостоящие лекарства, однако боль возвращалась. Даже после двух перенесенных на колене операций Леонтьев периодически вынужден проводить профилактику сустава.

Артист пел и танцевал, превозмогая сильнейшие боли, и только за кулисами, когда его не видели зрители, едва не падал в обморок.

В сентябре этого года Валерий Леонтьев был вынужден отменить свое выступление на ежегодном музыкальном конкурсе «Новая волна», который прошел в Сочи.

Причиной отмены концерта стала тяжелая болезнь — певцу диагностировали пневмонию. Об этом артист сам рассказал в инстаграме.

Извинившись перед всеми своими поклонниками, Леонтьев заявил, что врачи категорически запретили ему выходить на сцену.

«Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», — написал артист.

На заявление Леонтьева о прощании со сценой отреагировал продюсер и композитор Игорь Крутой, неоднократно работавший с артистом, в беседе с НСН он сказал, что не верит в завершение карьеры Леонтьева.

«Во-первых, я не верю в то, что он будет лежать и ничего не делать. Во-вторых, я не верю в то, что он уйдет. Сцена — его жизнь, его кислород, возможность дышать и существовать на этой Земле», — заявил продюсер.

Также Крутой отметил, что Леонтьев, известный многим слушателям по эксцентричным сценическим образам, на самом деле куда более многогранен, чем может казаться.

«Леонтьев — это явление. Это комплекс многих талантов. Мы все видим танцующего, поющего Валеру, а на самом деле это человек, досконально разбирающийся в литературе, живописи, киноискусстве. Человек, который никогда без книги не проводит время, который ко всему приходит сам, проживший, прочувствовавший. И с богатейшим внутренним миром, и при этом всем с огромной порядочностью. Я даже не знаю, есть ли в нашем жанре по порядочности человек равный ему», — заметил Игорь Крутой.