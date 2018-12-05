Золотые голоса: самые высокооплачиваемые музыканты года

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов. Лидером списка стала ирландская рок-группа U2, заработавшая за год (если быть точным, то за период с июня 2017-го по май 2018-го включительно) $118 млн. Столь внушительную сумму культовому коллективу принесли грандиозный тур «Joshua Tree» в поддержку 30-летия одноименного альбома и выход новой пластинки «Songs of Experience», релиз которой состоялся в прошлом декабре.

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Вторую строчку заняли британские музыканты из Coldplay — их годовой доход составил $115,5 млн. Знаменитые альтернативщики взяли пример с ирландских коллег-миллионеров, откатав сверхприбыльный тур «A Head Full Of Dreams», продлившийся более года (стартовал он еще в марте 2016-го) и принесший артистам в сумме более полумиллиарда (!) долларов.

Наконец, замкнул первую тройку 27-летний англичанин Эд Ширан. За отчетный период поп-певец и актер, пару лет назад исполнивший эпизодическую роль в «Игре престолов», заработал $110 млн, став самым высокооплачиваемым сольным артистом года. Этим статусом он обязан сумасшедшему в своих масштабах стримингу композиций и концертной деятельности.

Прямо следом за топ-3 расположился звезда ар-н-би Бруно Марс, выручка которого составила $100 млн. Гавайский певец, в начале году получивший сразу шесть «Грэмми» за песни с альбома «24K Magic», заработал эту сумму по ходу тура, приуроченного к хитовой пластинке.

Пятой стала Кэти Перри — $83 млн. Певица съездила в прибыльный тур «Witness: The Tour», в рамках которого каждое выступление приносило артистке примерно $1 млн. Кроме того, она выступила судьей в популярном проекте ABC «American Idol».

Шестая позиция рейтинга осталась за кантри-звездой Тейлор Свифт, недавно поссорившейся с президентом США Дональдом Трампом. За отчетный период 28-летняя артистка заработала $80 млн. В ноябре 2017-го девушка выпустила альбом «Reputation», разошедшийся по миру тиражом в 2 млн реализованных копий уже в первую неделю после появления в продаже.

Седьмое место занял рэпер Джей-Зи, годовой доход которого составил $76,5 млн. 49-летний хип-хоп-исполнитель, бизнесмен и супруг Бейонсе (забегая вперед, она тоже есть в списке) получил эту сумму во многом благодаря альбому «4:44» и приуроченным к пластинке выступлениям.

На восьмой строчке расположились американские рокеры из Guns N' Roses, чьи счета пополнились $71 млн. Как и у многих других участников рейтинга, к данной выручке привела концертная деятельность артистов.

Девятым стал британский гений Роджер Уотерс, один из основателей культовой группы Pink Floyd, заработавший $68 млн. Несмотря на почтенный возраст (в сентябре ему исполнилось 75) и смелые политические заявления, музыкант продолжает активно гастролировать, собирая полные залы по всему миру.

Замкнул топ-10 списка рэпер Пи Дидди ($64). 49-летний артист заработал благодаря удачным коммерческим вложениям и сотрудничеству с развивающимися брендами.

11-е место досталось уже упомянутой Бейонсе, показавшей доход в $60 млн. Звезда американской сцены большую часть года провела в тени, занимаясь воспитанием новорожденной двойни, но уже ближе к лету вернулась в игру, порадовав поклонников несколькими яркими выступлениями (в частности, на фестивале «Коачелла»), а также выпустив совместный с мужем альбом »'Everything Is Love» (все «сливки», собранные артисткой, с пластинки, впрочем, в рейтинг 2018 года не попали).

В топ-20 списка также оказались рэперы Кендрик Ламар ($58 млн) и Уикенд (57 млн), рокеры The Eagles (56 млн), группа Depeche Mode (53 млн), певица Пинк (52 млн), кантри-звезда Люк Брайан (52 млн), Джимми Баффетт (51 млн), Леди Гага (50 млн), а также диджей Келвин Харрис (48 млн).

Ранее Forbes опубликовал рейтинги наиболее высокооплачиваемых молодых знаменитостей и самых зарабатывающих умерших селебрити года. Их лидерами стали соответственно светская львица Кайли Дженнер ($166,5 млн) и легендарный певец Майкл Джексон (400 млн).