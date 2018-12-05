«Это целая эпопея»: Питер Джексон о своем новом фильме

— Впервые «Хроники хищных городов» были анонсированы более восьми лет назад. Почему так затянулся проект?

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— Формально это долгострой, но в реальности мы не работали над фильмом все эти годы. Тогда мы приобрели права на книги Филиппа Рива, но затем остановили проект, потому что переключились на «Хоббита».

В течение шести лет я вообще не касался «Хроник», а занимался только «Хоббитом».

Universal Pictures Кадр из фильма «Хроники хищных городов» (2018)

— Кристиан Риверс долгое время работал в департаменте спецэффектов и сотрудничает с вами уже более 20 лет.

— Да, я знаю его уже очень и очень давно. Я снял свой первый фильм «Инопланетное рагу» в 1987 году, а в 1988-м он вышел на видеокассетах. Так вот, свое первое письмо от поклонника я получил как раз от Кристиана. Ему было тогда всего 15 лет. И к письму он также приложил много рисунков различных монстров, драконов и необычных существ.

Два или три года спустя я принялся за съемки «Живой мертвечины», и мне понадобился человек с хорошими художественными навыками, поскольку я сам не слишком хорошо рисую. И я вспомнил парня, приславшего мне рисунки, и вышел с ним на связь. Кристиану тогда было 18 лет, и он бросил школу и присоединился к нашей студии.

— Почему на него пал выбор в качестве режиссера и как он справился с дебютом?

— Я выбрал Кристиана, потому что на съемках «Хоббита» он работал режиссером второго плана, и мне очень понравилось, как он справился со своей задачей. Когда пришло время браться за «Хроники хищных городов», я решил не снимать самому, а помочь Кристиану сделать первый собственный фильм. Как оказалось, я получил от этого даже больше удовольствия.

Universal Pictures Кадр из фильма «Хроники хищных городов» (2018)

— Дизайн городов, машин и окрестностей в фильме принадлежит только создателем фильма, или автор книг Рив консультировал художников?

— Это наш собственный дизайн. У них в команде около 20 человек, которые создавали вселенную картины. Еще в 2008 году я прилетел в Лондон к Филиппу и показал наши первые наброски, и он был очень доволен. Потом, как я уже говорил, на шесть лет мы отложили проект, но после того, как мы к нему вернулись,

мы несколько раз показывали Риву наши рисунки. Он даже прилетал в Новую Зеландию, чтобы поприсутствовать на съемках. Но Рив сам не занимался дизайном и не консультировал нас, он только видел уже готовый дизайн. Уверен, если бы ему что-то не понравилось, то он бы нас поправил, но работа художников его удовлетворила.

— Серию романов Рива нельзя назвать сверхпопулярной, да и жанр стимпанка не является сегодня мейнстримовым. Насколько вы рисковали, берясь за такой проект?

— Книги Рива нравятся читателям. Я сам прочел их с большим удовольствием. Но эта серия не стала большим всемирным хитом. И стимпанк точно сейчас не самый популярный жанр.

Но я не считал наш проект слишком рискованным. По большому счету, каждый фильм сопряжен с определенными рисками. И я не переживаю из-за жанровых особенностей картины. В книгах меня прежде всего привлекли персонажи, и четыре романа серии представляют собой историю их жизни. Это целая эпопея. Главное в кино — рассказать правильную историю о людях вне зависимости от жанра или окружающего мира.

— Вы рассчитываете экранизировать остальные три книги цикла?

— Я очень надеюсь, что у нас получится продолжить эту историю и завершить весь цикл, потому что впереди героев ждет очень много интересных событий и неожиданных поворотов.

— В «Хрониках хищных городов» вы сняли только одного знаменитого актера — Хьюго Уивинга. Почему вы решили не собирать суперзвездный состав, как это часто делают многие студии, снимая блокбастеры?

— Если мы снимаем какой-то новый проект, строим новую вселенную, то предпочитаем приглашать в фильм как можно меньше знакомых лиц, и в этом мы с Кристианом сходимся. Ведь наша задача — познакомить зрителей с новым миром и его героями, и нам не надо, чтобы люди отвлекались на знакомые лица на экране.

Universal Pictures Кадр из фильма «Хроники хищных городов» (2018)

Люди должны верить в происходящее перед ними. Знаменитый же актер обладает собственным бэкграундом, и люди все равно воспринимают его через его личность и фильмографию. И есть опасность, что зритель уже будет видеть в фильме не персонажа, а именно актера.

— Недавно вышел ваш документальный проект «Они никогда не станут старше», в котором вы отреставрировали и даже озвучили хроники Первой Мировой войны. Поделитесь опытом работы над пленками столетней давности, насколько сложен процесс реставрации?

— Я затратил на это четыре года — даже больше, чем на «Хроники хищных городов». Причем в течение половины этого срока мы просто отсматривали архивные пленки. В первые два года я даже не приступал к работе над фильмом, потому что сначала надо было ознакомиться с материалом и отобрать нужные пленки. Я просмотрел более 200 часов материала и прослушал более 600 часов интервью с ветеранами той войны, которые были записаны преимущественно в 60-е. Последние два года мы занимались реставрацией пленок и их раскрашиванием.

Добавлю, что фильм получился не на сто процентов таким, каким я его задумывал, потому что я не видел всех записей той войны. Может быть, где-то хранятся архивы с интересными материалами, которые я бы тоже включил в финальную версию. Например, мне было бы очень интересно узнать, сохранились ли российские архивы с Первой Мировой. Я бы очень хотел увидеть ту войну глазами России. Известно, что Россия сыграла в ней большую роль, но Первая Мировая также проходила на фоне грандиозных исторических событий в стране. И я уверен, что в России есть совершенно потрясающие архивные съемки.