Умер Виталий Ендовицкий

Российский актер, получивший широкую известность благодаря съемкам в таких популярных сериалах, как «Универ», «Карпов», «След» и «Свидетели», Виталий Ендовицкий скончался на 50-м году жизни в одной из московских больниц. Об этом сообщает издание «Блокнот-Воронеж».

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По данным СМИ, в конце ноября у воронежского артиста случился инсульт, после которого он был срочно госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти Ендовицкого не удалось. Церемония прощания с известным актером состоится 5 декабря в зале морга на улице Ипподромной в Воронеже.

Фоторепортаж: Умер актер Виталий Ендовицкий __is_photorep_included12082357: 1

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. В 1995 году он окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву, где присоединился к театр-школе «Образ» и до последнего момента оставался ее актером.

Широкой публике артист известен, прежде всего, по ролям в таких сериалах, как «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ». Ендовицкий снимался преимущественно в эпизодических ролях и запомнился зрителям своими образами представителей правоохранительных органов.

Ранее, 14 ноября, на 92-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Юртайкин, известный по ролям в «Тихом Доне», «Невероятных приключениях итальянцев в России» и «Дальнобойщиках 2».

По словам священника отца Макария (Михаила Юртайкина), племянника актера, в конце минувшего августа известный артист перенес инсульт.

«Он жил у меня в Подмосковье, в поселке Снегири, — приводит слова священника ФАН. — В конце августа у него случился инсульт. А так-то до 91 года дожил, — 18 октября отметили. До 90 лет он был в адекватном состоянии, хоть и слабенький, но еще хорошо держался. А потом все хуже и хуже, и в конце августа — инсульт. После этого он уже лежал без движения в коматозном состоянии, а в ночь на 14 ноября скончался».

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района. В 1949-м он окончил мордовскую студию ГИТИСа, а еще спустя несколько лет стал выпускником актерского факультета ВГИКа, где обучался на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Сразу после успешного завершения училища Юртайкин был принят в Театр-студию киноактера, где впоследствии работал вплоть до распада СССР.

Артист снялся в целом ряде известный отечественных проектов, включая картины «Тихий Дон», «Верные друзья», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Руслан и Людмила», «Дважды рожденный», «Рысь выходит на тропу», «Один из нас», «Царь Иван Грозный», «На дальних берегах» и многие другие. Всего на его счету более 50 ролей в различных фильмах и сериалах.

Отметим, что всего несколько месяцев назад не стало еще одной звезды «Дальнобойщиков» — Сергея Шеховцова. Актер театра и кино, долгие годы сотрудничавший с «Современником», умер в возрасте 56 лет от остановки сердца. Как сообщили в родном для артиста театре, Шеховцов «ушел легко», скончавшись во время прогулки с собакой. У него остались супруга и два сына.

«Универ» — отечественный ситком про жизнь студентов, проживающих в одном блоке общежития. Шоу транслировалось на телеканале «ТНТ» с 2008 по 2011 годы. Главные роли в нем исполнили Андрей Свиридов, Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Виталий Гогунский и Мария Кожевникова. После того, как завершился пятый сезон шоу, в октябре 2011 года на телеканале начался показ продолжения под названием «Универ. Новая общага».

Российский криминальный сериал «След» шел на Первом канале с сентября 2007 года по август 2011-го. Проект рассказывает о сотрудниках вымышленной спецслужбы, созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. Долгое время «След» являлся самым продолжительным сериалом в России по количеству серий. Также существует три спин-оффа шоу — «Садовник», «След-52» и «Акватория».