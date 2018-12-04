«Капитан Марвел», «Голос Люкс» и другие трейлеры недели

Компания Marvel опубликовала официальный трейлер первого сольного фильма про супергероиню «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. В качестве режиссеров ленты выступили Анна Боден и Райан Флек.

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В основе сюжета лежит история женщины-пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обретает суперсилу после столкновения с инопланетными расами и становится неуязвимой. Премьера картины запланирована на 7 марта следующего года. Подробнее в нашем материале о фильме.

«Счастливого нового дня смерти» («Happy Death Day 2U»), Кристофер Бо Лэндон

Студия Universal опубликовала трейлер сиквела комедийного хоррор-фильма под названием «Счастливого нового дня смерти». Слэшер рассказывает историю «прожигательницы» жизни по имени Триш, убитой таинственной куклой в пугающей маске. Главную роль в картине сыграла американская актриса Джессика Рот, наиболее известная по ролям в фильмах «Ла-Ла Ленд», первой части «Счастливого дня смерти» и «Навсегда моя девушка».

Своеобразная версия «Дня сурка», в которой героине приходится вновь и вновь переживать день своей смерти, выйдет в российский прокат 28 февраля следующего года.

«Голос Люкс» («Vox Lux»), Брэди Корбет

В сети появился новый трейлер музыкальной драмы «Голос Люкс» молодого автора Брэйди Корбе. Главную роль в картине исполнила голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в триллере «Черный лебедь» Натали Портман.

По сюжету актриса играет поп-звезду мирового уровня, которая построила свою карьеру на страшной трагедии 18-летней давности. Фильм был участником основного конкурса Венецианского фестиваля и получил очень хорошую прессу.

«Удивительный мир Марвена» («Welcome to Marwen»), Роберт Земекис

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер предстоящего духоподъемного байопика Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена» о посттравматическом расстройстве.

Картина посвящена истории Марка Хоганкампа: однажды на выходе из бара его избила группа националистов — он чудом остался жив, а после восстановления увлекся созданием кукол, похожих на своих друзей, и фотографированием сценок с их участием. Главного героя в картине Земекиса сыграл Стив Карелл, также в фильме задействованы Лесли Манн и Дайан Крюгер.

Cтудия Disney представила тизер-трейлер предстоящей ленты по мотивам фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера «Артемис Фаул». Режиссером картины выступил Кеннет Брана, известный своей работой над кинокомиксом «Тор».

Семейная сказка рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Артемис Фаул. Он обнаруживает существование тайного мира, обитателями которого являются эльфы, гномы, лепреконы и другие мифические существа, которых он подозревает в исчезновении своего отца.

«Ты, должно быть, убийца» («You Might Be the Killer»), Бретт Симмонс

В сети появился трейлер американского комедийного хоррора «Ты, должно быть, убийца» режиссера и продюсера Бретта Симмонса. В основе сюжета история вожатого по имени Сэм, который оказывается в одном лагере с убийцей. Вместе со своей подругой они пытаются выяснить, кто же скрывается за маской маньяка.

Главные роли в картине исполнили молодой актер Фрэн Кранц, наиболее известный по роли в научно-фантастическом сериале Джосса Уидона «Кукольный дом» и спродюсированной им же «Хижине в лесу», а также звезда «Американских пирогов» и ситкома «Как я встретил вашу маму» Элисон Хэнниган.