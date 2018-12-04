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«Машина Голливуда»: Мединский предрек смерть российского кино

Мединский поддержал идею ограничить прокат американских фильмов

Министр культуры Владимир Мединский высказал опасения, что «всемирная машина Голливуда» разрушит российский кинематограф, если не будут введены ограничительные меры на прокат в отечественных кинотеатрах фильмов иностранного производства.

Министр культуры России Владимир Мединский резко высказался о «засилье голливудского кинематографа» в отечественных кинотеатрах. Мединский выразил особое возмущение блокбастером «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

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«Меня возмущает, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?!» — приводит слова министра культуры «Интерфакс».

В качестве решения проблемы Мединский предложил увеличить субсидирование производства российских фильмов либо заняться протекционизмом. «Лучше, конечно, и то, и то», — сказал чиновник.

Министр культуры поддержал идею главы «Мосфильма» Карена Шахназарова о введении ограничений на прокат в российских кинотеатрах. Шахназаров ранее предлагал «ограничить количество именно американских фильмов, а не вообще зарубежных». Глава «Мосфильма» считает, что освободившиеся квоты нужно предоставлять не российским лентам, а другим иностранным. Шахназаров привел в пример Китай, где существуют жесткие ограничения проката иностранных фильмов, в результате чего, по мнению режиссера, китайский кинематограф производит более 700 фильмов в год.

«Мы говорили всего лишь о том, что один фильм не может занимать в прокате более 35%, а «Фантастические твари» занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%», — сказал Мединский.

Еще в конце прошлого года на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии Мединский попросил премьера-министра Дмитрия Медведева поддержать инициативу по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и по отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.

«И эта мега-мягкая норма не была поддержана ни нашими коллегами по правительству из экономического блока, которые ратуют за свободный рынок, как будто они по-прежнему все в 92-м году находятся», — возмутился Мединский.

Чиновник также отметил, что такого рода ограничения существуют в западных странах, которые таким способом поддерживают собственный кинематограф.

«Я рад, что такие идеи наконец-то достигли и кинематографического сообщества, которое начинает осознавать необходимость усиления государственного протекционизма теми или иными мерами, — заявил Мединский. — Я, как Катон, который после каждого выступления говорил, что Карфаген должен быть разрушен, повторяю, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда».

Позицию министра культуры и главы «Мосфильма» поддержали не все российские кинодеятели. Так, режиссер коммерчески успешных картин «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Лебедев с опаской отнесся к практике запретов, высказав мысль, что тогда зрители уйдут в интернет. Однако режиссер высказался за защиту отечественного кинематографа, но другими методами.

«Карен Георгиевич говорил о международного масштаба блокбастерах, которые, действительно, прицельно существуют в прокате, и никуда от этого не денешься, — приводит слова Лебедева «Говорит Москва». — Но обычные американские картины мы ведь не смотрим в нашем прокате. Равно как у нас сейчас не появляются ни итальянские, ни французские, ни испанские и т.д. И в этом смысле, конечно, выстраивание прокатной политики — это вещь очень важная.

Другой вопрос, что делать это волюнтаристским решением «нельзя и все» вряд ли получится: просто зритель уйдет из кинотеатра и перейдет в пространство интернета, к примеру».

Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с большим успехом идет в России, после 18 дней проката заработала без малого 1,5 млрд рублей. Лидером отечественного бокс-офиса в прошедшие выходные стал американский полнометражный мультфильм компании Disney «Ральф против интернета», собравший 216 млн. Общий заработок картины на сегодняшний день составляет 683,1 млн рублей.