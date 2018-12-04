«Машина Голливуда»: Мединский предрек смерть российского кино

Министр культуры России Владимир Мединский резко высказался о «засилье голливудского кинематографа» в отечественных кинотеатрах. Мединский выразил особое возмущение блокбастером «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

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«Меня возмущает, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?!» — приводит слова министра культуры «Интерфакс».

В качестве решения проблемы Мединский предложил увеличить субсидирование производства российских фильмов либо заняться протекционизмом. «Лучше, конечно, и то, и то», — сказал чиновник.

Министр культуры поддержал идею главы «Мосфильма» Карена Шахназарова о введении ограничений на прокат в российских кинотеатрах. Шахназаров ранее предлагал «ограничить количество именно американских фильмов, а не вообще зарубежных». Глава «Мосфильма» считает, что освободившиеся квоты нужно предоставлять не российским лентам, а другим иностранным. Шахназаров привел в пример Китай, где существуют жесткие ограничения проката иностранных фильмов, в результате чего, по мнению режиссера, китайский кинематограф производит более 700 фильмов в год.

«Мы говорили всего лишь о том, что один фильм не может занимать в прокате более 35%, а «Фантастические твари» занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%», — сказал Мединский.

Еще в конце прошлого года на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии Мединский попросил премьера-министра Дмитрия Медведева поддержать инициативу по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и по отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.

«И эта мега-мягкая норма не была поддержана ни нашими коллегами по правительству из экономического блока, которые ратуют за свободный рынок, как будто они по-прежнему все в 92-м году находятся», — возмутился Мединский.

Чиновник также отметил, что такого рода ограничения существуют в западных странах, которые таким способом поддерживают собственный кинематограф.

«Я рад, что такие идеи наконец-то достигли и кинематографического сообщества, которое начинает осознавать необходимость усиления государственного протекционизма теми или иными мерами, — заявил Мединский. — Я, как Катон, который после каждого выступления говорил, что Карфаген должен быть разрушен, повторяю, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда».

Позицию министра культуры и главы «Мосфильма» поддержали не все российские кинодеятели. Так, режиссер коммерчески успешных картин «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Лебедев с опаской отнесся к практике запретов, высказав мысль, что тогда зрители уйдут в интернет. Однако режиссер высказался за защиту отечественного кинематографа, но другими методами.

«Карен Георгиевич говорил о международного масштаба блокбастерах, которые, действительно, прицельно существуют в прокате, и никуда от этого не денешься, — приводит слова Лебедева «Говорит Москва». — Но обычные американские картины мы ведь не смотрим в нашем прокате. Равно как у нас сейчас не появляются ни итальянские, ни французские, ни испанские и т.д. И в этом смысле, конечно, выстраивание прокатной политики — это вещь очень важная.

Другой вопрос, что делать это волюнтаристским решением «нельзя и все» вряд ли получится: просто зритель уйдет из кинотеатра и перейдет в пространство интернета, к примеру».

Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с большим успехом идет в России, после 18 дней проката заработала без малого 1,5 млрд рублей. Лидером отечественного бокс-офиса в прошедшие выходные стал американский полнометражный мультфильм компании Disney «Ральф против интернета», собравший 216 млн. Общий заработок картины на сегодняшний день составляет 683,1 млн рублей.