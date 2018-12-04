Из Донбасса в МХАТ: Прилепин заменил Доронину

Возглавлявшая Московский художественный театр имени Горького со дня его основания Татьяна Доронина покинула свой пост. Новым художественным руководителем театра стал Эдуард Бояков, с 2005 по 2013 год руководивший театром «Практика» в Москве.

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О новом назначении сообщил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с сотрудниками МХАТа.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию, — сказал Мединский. — Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята».

Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный актер и режиссер Сергей Пускепалис, который ставил свои спектакли на сценах знаменитых «Современника» и «Табакерки».

Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель Захар Прилепин. Сама Доронина получила специально введенную должность президента театра.

«Татьяна Васильевна Доронина остается в театре президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых, энергичных людей, которые смогут придать дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — заявил присутствовавший на встрече советник президента России Владимир Толстой.

Он также сообщил, что Доронину попросят возглавить художественный совет МХАТа имени Горького.

Многие деятели культуры поддержали решение Минкульта по смене руководства театра, при этом поблагодарив Доронину за многолетний успешный труд во МХАТе имени Горького.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал перестановки «гениальным кадровым решением».

«Существование в центре Москвы площадки, последовательно и совершенно равнодушной ко времени, к публике — само по себе странно. А Бояков — выдающийся менеджер и человек театра, что важно — имеющий свой взгляд и на театр, и на мир, и на русский мир», — приводит слова Заславского ТАСС.

В положительном ключе высказался и народный артист России Константин Хабенский.

«На мой взгляд, свежая и новая кровь всегда нужна, — отметил актер. — Тем более, эти три человека — не новички, а знающие, опытные люди. Я желаю им удачи и как можно быстрее обрести союзников в общем деле».

Художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович вспомнил свой опыт работы с Дорониной и поприветствовал новое руководство МХАТа имени Горького.

«При всем моем гигантском уважении к Татьяне Васильевне я, честно говоря, это приветствую. Я имел честь с ней неделю своей жизни репетировать, это было незабываемо, она талантище и гиперпрофессионал невероятного уровня, — приводит пресс-служба слова Каменьковича. — Из всех троих я очень хорошо знаю Сергея Пускепалиса, поскольку он — четвертое поколение «фоменок». Твердо уверен, что он не пошел бы, если б у него была хоть минута сомнения».

Прилепин уже прокомментировал свое назначение на пост заместитель худрука по литературной части. Согласно заявлению писателя, никаких глобальных реформ новое руководство театра не планирует.

«Категорически не планируется сокращений, ничего такого. В ближайшее время реформ не будет, — цитирует Прилепина агентство «Москва». — Единственное, нельзя исключать, что какие-то артисты скажут, что уходят. Это иногда бывает. Я честно не знаю, может, вообще никто не уйдет и ничего не изменится. Поэтому никаких революций. Тем более там устав сейчас утвержден, согласно которому все основные позиции должны сохраняться.

Татьяна Васильевна Доронина сохраняет свою центральную роль. Это не совсем то, что сейчас будут какие-то ангажированные люди себе представлять и пытаться навязать».

Более того, писатель отметил, что театр планируется сделать «еще более консервативным».

Прилепин получил достаточно широкую известность в 2007 году после выхода книги «Грех». Однако слава по всей стране пришла к писателю в 2014-м после выхода романа «Обитель», получившего целый ряд литературных премий. Несмотря на активную творческую деятельность, Прилепин также принимает участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики в военном конфликте на востоке Украины. В ноябре 2016-го писатель дослужился до звания майора.

Возглавляемый Дорониной МХАТ имени Горького был создан в 1987 году после разделения МХАТа СССР, находившегося под руководством Олега Ефремова. Конфликт внутри одного из главных драматических театров страны возник еще в начале 70-х годов — с прихода Ефремова к руководящей должности. В итоге в 1987-м министр культуры СССР Василий Захаров выпустил приказ, согласно которому в стране стало два МХАТа — имени Горького под руководством Дорониной и имени Чехова под началом Ефремова.