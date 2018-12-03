Bonjour, Сибирь: новый дом Жерара Депардье

Актер Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске, рассказала его деловой партнер Юлия Мосман РИА «Новости». «Это официальная информация», — подчеркнула Мосман.

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Согласно СМИ, Депардье прилетел в Новосибирск 3 декабря и подал заявление на получение прописки. Представитель государственного автономного учреждения Новосибирской области МФЦ подтвердил эту информацию, уточнив, что знаменитый актер воспользовался услугой выездной регистрации. «К заявителю выезжал сотрудник МФЦ», — отметил представитель МФЦ.

Ранее представитель Минкультуры Новосибирской области сообщил, что в понедельник Депардье побывал в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Актеру было предложено во вторник, 4 декабря, принять участие в заседании областного совета по культуре и искусству при губернаторе. На мероприятии планируется обсуждение вопросов реализации национального проекта «Культура», а также проведение мероприятий года театра на территории области.

Считается, что Жерар Депардье оказался в числе состоятельных французов, которые покинули родину в связи с планами властей ввести с 2013 г. налог в 75% на доходы более €1 млн в год (эта реформа в итоге все же была отменена). В январе 2013 года стало известно, что Депардье получил гражданство России.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления», — заявил актер в обращении к журналистам.

Тогда же Депардье отметил, что предпочел бы жить в деревне, чем в столь крупном мегаполисе, как Москва. После этого он приехал в Саранск, где руководством Мордовии ему было присвоено звание «Почетный удмурт». На тот момент обязанности главы Госфильмфонда исполнял близкий друг актера, который подарил ему квартиру в элитной новостройке в центре города.

В 2016 году Депардье открыл кинотеатр и культурный центр своего имени в Саранске — реконструкция кинотеатра длилась два года. На церемонии открытия, выступая перед жителями столицы Мордовии, актер сообщил, что гордится тем, что живет в Саранске.

«Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм: культура и духовность всегда должны идти бок о бок», — заявил Депардье.

Следом — в феврале 2013-го — Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного и звание почетного гражданина республики. В начале апреля того же года в жилом комплексе «Грозный-сити», где у актера на 27-м этаже была квартира, произошел пожар.

В июле текущего года появилась информация о том, что актер накопил налоговую задолженность в Саранске, которую приставы не смогли с него взыскать. Позже руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова сообщила, что причиной исполнительного производства по взысканию налогов в отношении Депардье стала ошибка его представителя.

«Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная — это 1100 рублей. На сегодняшний момент все вопросы урегулированы. В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет», — заявила Вишнякова.

Представитель Депардье тогда назвала информацию о долге «обыкновенной PR-акцией с целью создать общественный резонанс». В заявлении говорилось, что ни налоговый орган, ни судебный пристав-исполнитель не воспользовались безакцептным списанием средств со счета — стандартным способом урегулирования задолженности, который известен обеим службам. В сообщении отмечалось, что Депардье не имеет собственности на территории Мордовии. В Саранске актер прописан в квартире друга, а единственная квартира, которая принадлежит Депардье на российской территории, расположена в городе Грозный, утверждал представитель актера.