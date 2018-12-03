«Плохой фильм»: Путин раскритиковал голливудский боевик

Президент России Владимир Путин критически отозвался об американском боевике Донована Марша «Хантер Киллер» с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях. По словам главы государства, события, описанные в картине, являются «маловероятными». В ходе итоговой пресс-конференции после саммита G20 в Аргентине один из журналистов попросил российского лидера поделиться своим мнением о фильме Марша, который вышел в российский прокат в начале ноября.

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По сюжету боевика экипаж атомной подводной лодки США спасает президента России, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками под руководством министра обороны страны. После того, как журналист пересказал сюжетную линию картины, Путин выразил мнение, что ситуация, в которой американская подлодка может зайти на российскую базу, кажется политику «фантастической».

«Уже маловероятный сценарий. Фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?»

— цитирует президента России ТАСС.

Президент также назвал фильм «плохим» и, махнув руками, покинул пресс-конференцию под смех журналистов.

Американский боевик «Хантер Киллер» изначально должен был выйти в отечественный прокат 1 ноября, но не получил прокатное удостоверение. По словам дистрибьюторов, все материалы и документы по фильму были сданы заранее, однако ответ от министерства культуры так и не был получен. В то же время в самом министерстве культуры отсутствие заверенных документов объяснили ненадлежащим качеством первой копии ленты, представленной на рассмотрение в Госфильмофонд России.

После того, как «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение, некоторые СМИ предположили, что картину не выпускают в прокат из-за сюжета, однако министр культуры Владимир Мединский в разговоре с журналистами назвал фильм «предельно глупым», но не нарушающим закон.

«Фильм, когда пройдет все необходимые процедуры, получит прокатное удостоверение, — говорит глава ведомства. — Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа».

В то же время, Мединский подчеркнул, что не понимает кино, «которое непонятно зачем сняли по книгам, которые непонятно зачем написали.

«Наш отдел сейчас отсмотрел его, никаких нарушений закона нет. Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача Министерства культуры», — отметил министр.

По итогам боевик получил прокатное удостоверение 8 ноября после соблюдения всех формальностей. В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал более $13 млн, но так и не смог окупиться, так как бюджет ленты составил $40 млн.

Американский экшн-триллер «Хантер Киллер» основан на романе «Точка обстрела» Джорджа Уоллеса и Дона Кита о мятежном российском адмирале. Для южноафриканского режиссера Донована Марша боевик стал первой работой в Голливуде. До этого постановщик снял драму «Малек», основанную на одноименном романе Джона ван де Руита про жизнь учеников частной школы в ЮАР во времена крушения апартеида.

В ленте, помимо обладателя премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Темные времена» Гэри Олдмана и звезды «300 спартанцев» Джерарда Батлера, сыграли и российские актеры: Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.

Примечательно, что в начале ноября Госкино Украины запретило к показу боевик «Хантер Киллер». В ходе решения министерство культуры страны ссылалось на «закон Украины о кинематографии», согласно которому фильмы, в которых демонстрируется мощь российской армии, запрещены на территории страны.