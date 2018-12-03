«Словесный баттл»: почему поссорились Пригожин и Шнуров

Продюсер Иосиф Пригожин ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на стихотворение о «Валерии и лохах», пожурив артиста за частое использование ненормативной лексики в творчестве. В своем инстаграме Пригожин признался, что «стихов не умеет писать», но «словесный баттл поддержать» в состоянии.

«Хороший ты парень, Серега! // Цветаеву знаешь и Блока. // Но матом торговать сейчас — мода. // Так почем опиум для народа?»

— обратился продюсер к Шнурову в стихах.

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«Словесный баттл» между представителями российского шоу-бизнеса начался после того, как Пригожин обозвал фанатов «Ленинграда» «лохами».

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 млн рублей. Не на 50 тыс! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует, или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чем проблема», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Стихотворный ответ Шнурова, естественно, не заставил себя ждать, причем упомянул в нем музыкант и супругу Пригожина — певицу Валерию.

«Чтобы не прослыть последним лохом, // По себе людей я впредь не меряю. // Раз на русском языке петь плохо, // Буду слушать я теперь Валерию»,

— парировал в инстаграме Сергей.

Уже после публикации Пригожиным своего собственного стиха музыкант вновь обратился к «Иосе»: «По самым приблизительным и вводным, // Могу себе позволить быть немодным. // А стих, как птица, просится на волю. // Свободным быть пока себе позволю. // И назову своими именами вещи, // Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет. // А песни что, они ж не опиаты. // Вон, в школах набивают ватой маты. // Хотите штраф и напустить туману, // Чтобы *** было нам не по карману? //

Задача сложная, я бы сказал, что архи, // Чтоб матерились только олигархи. // Боюсь, что, Иося, // С нею надорвешься».

Пригожин в свою очередь посоветовал в будущем не ждать от детей ничего хорошего, «если людей забавляет мат».

«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд. Не удивляйтесь, если завтра с экранов телевизоров мы будем говорить матом», — цитирует его «360».

В начале ноября Шнуров, активный пользователей социальных сетей, опубликовал стихотворение, посвященное скандальному изнасилованию девушки-дознавателя в Уфе. Артист, в частности, удивился поступку уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки, назвав их «чисто зверьми». В завершении стихотворения Сергей выразил мнение, что русский секс, как и русский бунт, является делом бесполезным и беспощадным.

«Русский секс, как русский бунт. // Бесполезен, беспощаден, // Полувял он и ленив. // Кто-то выйдет, кто-то сядет, // Ничего не изменив», — заключил Сергей.

Комментируя стихотворение Шнурова, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала реакцию музыканта на произошедшее «абсолютно правильной».

«Реакция Шнурова абсолютно правильная. Только то, что ситуация не изменится, — с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется, — подчеркнула Драпеко. — Кадровая работа — это первое, чем должны заниматься начальники правоохранительных органов. Думаю, если в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго. Я думаю, что так и будет».

Она также призналась, что не была удивлена наличию в посте Шнурова ненормативной лексики.

«От Шнурова — я не удивлюсь, он и со сцены ненормативную лексику использовал, хотя это запрещено законом», — передает слова Драпеко РИА «Новости».

Ранее стало известно, что бывшие полицейские из Уфы, обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, лишились алиби. Днк-экспертиза, согласно СМИ, уже подтвердила их причастность к преступлению. Всем троим мужчинам предъявили обвинение по статьям об «Изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц».