«Аквамен», «Человек-паук» и другие премьеры декабря

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»); Ларс фон Триер; 6 декабря

Новое творение гениального Ларса фон Триера изрядно пошумело на недавнем кинофестивале в Каннах, где одна часть критиков в очередной раз усомнилась в земном происхождении режиссера, другая — даже не досмотрела триллер до конца. «Дом, который построил Джек» — очевидно, не главная премьера декабря для массового зрителя, однако в глазах любителей авторского кино лента с Мэттом Дилланом и Умой Турман может оказаться лучшей новинкой не просто месяца, но и года.

«Хроники хищных городов» («Mortal Engines»); Кристиан Риверс; 6 декабря

Крайне любопытный стимпанковский блокбастер от великого Питера Джексона и его ученика Кристиана Риверса предлагает зрителю во многом уникальную историю: в далеком будущем города превращаются в огромные жуткие машины, и между ними развязывается кровопролитная война, в ходе которой большие поселения буквально сжирают маленькие деревни. Несмотря на то, что приключенческий боевик еще не вышел, сложно сомневаться в скором превращении ленты в полноценную франшизу.

«Щелкунчик и четыре королевства» («The Nutcracker and the Four Realms»); Лассе Халльстрем, Джо Джонстон; 6 декабря

Классическая во всех отношениях сказка Disney, перерабатывающая знаменитую историю на новый лад, примечательна режиссерским дуэтом в составе Лассе Халльстрема («Хатико: Самый верный друг») и Джо Джонстона («Джуманджи», «Первый мститель»), а также множеством звезд в касте (Хелен Миррен, Морган Фримен, Кира Найтли и артист балета Сергей Полунин, недавно получивший российское гражданство). Про графику в фильме особого смысла говорить нет — она (как и всегда, когда дело касается Disney) восхитительна.

«Идеальная западня» («Welcome Home»); Джордж Рэтлифф; 6 декабря

Триллер Джорджа Рэтлиффа рассказывает историю молодой пары, в попытке наладить взаимоотношения отправляющуюся на уикенд в Италию, где их ждет шикарная вилла и странный незнакомец, у которого на эти выходные немного другие планы. Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и секс-символ современности Эмили Ратаковски.

^^«Аквамен» («Aquaman»); Джеймс Ван; 13 декабря^^^

«Аквамен» имеет все шансы стать одним из лучших представителей кинофраншизы DC (наряду с «Чудо-женщиной»), которая в последние годы выглядит медлительной — и при этом не самой расчетливой — черепахой на фоне «кроликов»-конкурентов из Marvel. Лента, во-первых, обладает ярчайшим актерским составом (Джеймс Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), во-вторых, срежиссирована создателем «Пилы», «Заклятия», «Астрала» и седьмого «Форсажа» Джеймсом Ваном, в-третьих, может похвастаться действительно крутыми по мировым меркам спецэффектами.

«Бамблби» («Bumblebee»); Трэвис Найт; 13 декабря

Для «Трансформеров», некогда очень крутой франшизы Майкла Бэй, «Бамблби» является едва ли не последним шансом на реабилитацию, и дело тут даже не в том, что последние фильмы саги, мягко говоря, приходились по душе далеко не всем. В спин-оффе об обаятельном желтом автоботе Трэвис Найт и компания использовали, кажется, вообще всю тяжелую артиллерию из имеющего арсенала: тут вам и самый милый герой вселенной, и ностальгический ландшафт 80-х, и с виду беззащитная (но на деле очень храбрая) тинейджер Чарли, и высокобюджетные спецэффекты (куда же без них). В общем, если уж и эта попытка воскресить сагу окажется провальной, ее, наверное, можно уже окончательно закрывать.

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман; 13 декабря

Разочаровавшись в «Человеке-пауке» Эндрю Гарфилда и отдав часть прав на экранизацию комиксов о Питере Паркере Marvel Studios, в Sony решили несколько оживить франшизу и создать полнометражный мультик про супергероя. Судя по первым отзывам, эксперимент удался — критики остались в восторге как от необычной рисовки, так и от самого сюжета, уместившего в себя сразу несколько Человеков-пауков. Картина заслуживает внимания хотя бы по той причине, что один из ее персонажей (а именно — Свин-паук) носит имя Питер Поркер.

«Гринч» («The Grinch»); Ярроу Чейни, Скотт Моужер; 22 декабря

Абсолютная сенсация американского проката, вот это уже почти месяц не покидающая топ-3 бокс-офиса США (и это с учетом всяких там «Фантастических тварей», «Ральфов», «Робин Гудов» и прочего), выходит на российские экраны под Новый год, тем самым идеально попадая в «тайминги»: смотреть очередную экранизацию детской книги Доктора Сьюза о зеленом ворчуне, пытающемся украсть Рождество, условным летом (или даже осенью) как-то противоестественно. По мнению критиков, анимационная лента получилась на порядок лучше фильма 2000 года, главную роль в котором исполнил Джим Керри. В мультике, что любопытно, Гринча озвучил сам Бенедикт Камбербэтч, но российские зрители этого, к сожалению, в большинстве своем не услышат.

«Елки последние»; Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт; 27 декабря

Не обойдется Новый год и без очередной части саги Тимура Бекмамбетова — на этот раз, кажется, действительно последней. В седьмых «Елках» пред зрителями предстанут как уже давно знакомые герои, так и абсолютно новые персонажи, а сам фильм — по сложившемуся обычаю — будет разделен на несколько отдельных новелл. Главные роли в ленте исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юрий Кузнецов и многие другие звезды отечественного кино.

«Три богатыря и наследница престола»; Константин Бронзит; 27 декабря

Одна из лучших мультипликационных франшиз страны, классно рассказывающая о русских богатырях на новый лад, в самом конце декабря пополнится уже девятым фильмом. Режиссером проекта, что интересно, выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит.