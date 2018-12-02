«Просто бардак»: «Чайф» мучили в самолете без кондиционера

Музыканты рок-группы «Чайф» оказались на борту летящего самолета с вышедшим из строя кондиционером. Борт Embraer 170, летевший из Новосибирска в Екатеринбург, столкнулся с трудностями с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Об этом заявил командир воздушного судна, обратившись к пассажирам.

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Горячий воздух — по ощущениям пассажиров, «около 40 градусов», начал поступать в салон еще до того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. После взлета температура в норму не пришла – многие пассажиры почувствовали себя плохо, их пришлось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта, воды и влажных полотенец. Один из пассажиров отреагировал на происходящую «парилку» шуткой: по его словам, бортпроводникам стоило предупредить, «что тут баня будет», и тогда пассажиры прихватили бы с собой веники.

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин потребовал от бортпроводников разобраться с ситуацией. «Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак», — заявил рокер.

Члены экипажа попросили прощения у «Чайфа», однако ее лидер заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами, и потребовал объяснений. Музыкант встал со своего места и начал спорить со стюардессой.

На борту самолета музыканты почувствовали, что из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух». Когда Шахрин поднимал руку наверх, казалось, что ее обжигало, сообщает ФАН.

«Двум женщинам плохо стало, они выходили нашатырь нюхали. Пассажиры были в ужасном состоянии. Это был самый ужасный полет», — подытожил рокер. Авиаперевозчик пока не стал комментировать произошедшую ситуацию.

В июле 2017 года пассажиры рейса Анталья — Москва просидели более полутора часов в самолёте на взлетной полосе при температуре 45 градусов, сообщила НСН. Командир экипажа отказался выпустить людей на время наладки системы. Починить кондиционер удалось только после взлета.

Проблемы с кондиционером нечасто становятся причиной для посадки самолета — в отличие от трещин на стеклах. В начале ноября, в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из Новосибирска на китайский остров Хайнань. Причиной посадки стала трещина на внешнем слое лобового стекла авиалайнера, замеченная пилотами вскоре после вылета из Новосибирска.

25 октября пассажирский самолет Boeing-737 Москва — Махачкала экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» по той же причине. Трещину в стекле заметили сразу после взлета. Командир экипажа в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке.

За пару месяцев до этого пассажирский авиалайнер, совершавший перелет из Кемерово в Москву, совершил аварийную посадку из-за трещины на лобовом стекле. На борту находилось 154 человека.

В середине лета 2017 года в международном аэропорту Воронежа из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Руслан». На борту находилось 17 пассажиров.

Скандалы на бортах самолетов — тоже не редкость, причем во всем мире. В середине октября звезду фильма «Американский пирог» Тару Рид выставили с рейса авиакомпании Delta Airlines из-за буйного поведения.

Как сообщает USA Today со ссылкой на представителя актрисы, Рид должна была отправиться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, однако устроила скандал за то, что ее посадили на место не у окна и не дали подушку.

По свидетельствам очевидцев, Тара громко возмущалась, а попытки персонала успокоить ее были бесплодными, и женщину выпроводили с борта. Позже издание People опубликовало официальное извинение со стороны авиакомпании. Представители перевозчика попросили прощения у пассажиров за небольшую задержку.

В России, увы, подобные случаи тоже происходят — в середине сентября телеведущая и поп-певица Ольга Бузова вновь всколыхнула пользователей интернета, оказавшись в центре скандала. В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение звезды.Пассажиры самолета были ошеломлены поведением артистки, в частности — нецензурной бранью.