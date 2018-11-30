Курсы валют$ 67.10 (+0.968) 75.95 (+0.536)
Пенсионный советник
Москва: -14°C
«Правда за Путиным»: Полунин стал гражданином России

Звезда балета Сергей Полунин стал гражданином России

Известный артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. По словам танцовщика, активно поддерживающего президента страны Владимира Путина и проводимую им политику, Россия для него «всегда была и остается добром».

Известный украинский танцовщик, артист балета и актер Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию российского паспорта.

«Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции на Украине, в Грузии и других странах. Правда за Россией. Вместе мы объединим этот мир, и он будет жить в любви», — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can't imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Кроме того, артист подчеркнул, что поддерживает президента России Владимира Путина и проводимую им политику.

«Вы не такой, как многие лидеры. Правда за вами», — отметил Полунин, обращаясь к главе государства.

Реклама

«Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было», — добавил он.

На этой неделе танцор балета также похвастался подписчикам своей татуировкой, на которой изображен российский лидер.

«Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал Полунин, признавшись, что благодарен Путину и «всем людям, кто выбрал добро».

Ранее танцовщик уже высказывал поддержку российскому лидеру в социальных сетях. В день своего рождения, 20 ноября, Полунин заявил, что многие СМИ относятся к Путину «плохо или несправедливо», и пообещал всегда защищать президента России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let's treat everyone with Love that's how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!

Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Многие подписчики негативно восприняли этот пост и предположили, что страницу Полунина взломали хакеры. Часть комментаторов обвинила его в «продажности». Сам артист балета никак не прокомментировал снимок, который собрал около 20 тысяч лайков.

«По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо», — отметил в том посте Сергей.

Украинский танцор также добавил, что с детства видит в Путине свет и «всегда будет защищать его своей энергией и любовью».

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года на территории Украинской ССР — в Херсоне. В четыре года он начал заниматься гимнастикой в спортивной школе. Как позднее рассказывал артист, уже в том возрасте он поставил перед собой высокую цель, а именно — получить олимпийскую медаль.

В восемь лет Полунин перешел из гимнастики в танцевальную школу Херсона, а в девять — поступил в Киевское хореографическое училище. В 2003 году — в возрасте тринадцати лет — Полунин переехал в Лондон, чтобы учиться в школе Королевского балета. С 2007-го по 2012 год он был ее ведущим солистом. В 22 артист вернулся в Россию, где летом 2012-го по приглашению танцора балета Игоря Зеленского стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко. С 2016-го Полунин является приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

В реноме звезды балета значатся участия в таких знаменитых постановках, как «Золушка», «Дон Кихот» Александра Горского в редакции Алексея Чичинадзе, «Щелкунчик» Василия Вайнонена, «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера, «Баядерка» Наталии Макаровой и «Манон» в постановке Кеннета Макмиллана.

Помимо балетной деятельности, Полунин активно снимается в кино. На его счету роли в ряде высокобюджетных картин, включая ленты «Убийство в «Восточном экспрессе» Кеннета Браны, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса и «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Хальстрема.

По словам Полунина, лично для него съемки в кино в плане эмоциональной нагрузки намного сложнее, чем балет.