«Правда за Путиным»: Полунин стал гражданином России

Известный украинский танцовщик, артист балета и актер Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографию российского паспорта.

«Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции на Украине, в Грузии и других странах. Правда за Россией. Вместе мы объединим этот мир, и он будет жить в любви», — написал он.

Кроме того, артист подчеркнул, что поддерживает президента России Владимира Путина и проводимую им политику.

«Вы не такой, как многие лидеры. Правда за вами», — отметил Полунин, обращаясь к главе государства.

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«Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было», — добавил он.

На этой неделе танцор балета также похвастался подписчикам своей татуировкой, на которой изображен российский лидер.

«Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал Полунин, признавшись, что благодарен Путину и «всем людям, кто выбрал добро».

Ранее танцовщик уже высказывал поддержку российскому лидеру в социальных сетях. В день своего рождения, 20 ноября, Полунин заявил, что многие СМИ относятся к Путину «плохо или несправедливо», и пообещал всегда защищать президента России.

Многие подписчики негативно восприняли этот пост и предположили, что страницу Полунина взломали хакеры. Часть комментаторов обвинила его в «продажности». Сам артист балета никак не прокомментировал снимок, который собрал около 20 тысяч лайков.

«По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо», — отметил в том посте Сергей.

Украинский танцор также добавил, что с детства видит в Путине свет и «всегда будет защищать его своей энергией и любовью».

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года на территории Украинской ССР — в Херсоне. В четыре года он начал заниматься гимнастикой в спортивной школе. Как позднее рассказывал артист, уже в том возрасте он поставил перед собой высокую цель, а именно — получить олимпийскую медаль.

В восемь лет Полунин перешел из гимнастики в танцевальную школу Херсона, а в девять — поступил в Киевское хореографическое училище. В 2003 году — в возрасте тринадцати лет — Полунин переехал в Лондон, чтобы учиться в школе Королевского балета. С 2007-го по 2012 год он был ее ведущим солистом. В 22 артист вернулся в Россию, где летом 2012-го по приглашению танцора балета Игоря Зеленского стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко. С 2016-го Полунин является приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

В реноме звезды балета значатся участия в таких знаменитых постановках, как «Золушка», «Дон Кихот» Александра Горского в редакции Алексея Чичинадзе, «Щелкунчик» Василия Вайнонена, «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера, «Баядерка» Наталии Макаровой и «Манон» в постановке Кеннета Макмиллана.

Помимо балетной деятельности, Полунин активно снимается в кино. На его счету роли в ряде высокобюджетных картин, включая ленты «Убийство в «Восточном экспрессе» Кеннета Браны, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса и «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Хальстрема.

По словам Полунина, лично для него съемки в кино в плане эмоциональной нагрузки намного сложнее, чем балет.