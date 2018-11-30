Робин Гуд ограбил богатых

Главная интрига российского бокс-офиса за 29 ноября — 2 декабря заключается в борьбе (и, естественно, ее исходе) трех крупнейших новинок последнего месяца осени — анимационного фильма Disney «Ральф против интернета», блокбастера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и боевика «Робин Гуд: Начало». Нет никаких сомнений, что именно эти три ленты оккупируют топ-3 отечественного проката по итогам выходных, при этом определить лидера в самой тройке достаточно непросто.

Реклама

Согласно прогнозам экспертов, победителем стартовавшего уикенда станет сиквел доброго мультика о похождениях Ральфа, громилы из восьмибитной компьютерной игры, и его озорной подруги-гонщицы Ванилопы фон Кекс, который заработает примерно 220 млн рублей. Творение Фила Джонстона и Рича Мура, дебютировавшее на экранах по ходу минувшей недели, уверенно возглавило большинство мировых бокс-офисов, скинув с вершины могущественных «Фантастических тварей».

Вторым, скорее всего, станет приключенческий триллер «Робин Гуд: Начало», главные роли в котором исполнили звезда «Кингсмана» Тэрон Эджертон и несравненный Джейми Фокс. Фильм Отто Батхерста потерпел жуткий крах в США, где в свой стартовый уикенд стал лишь седьмым. В России, впрочем, боевик, чей бюджет, согласно неофициальной информации, составляет около $100 млн, имеет все шансы реабилитироваться за фиаско на домашнем рынке. Если верить прогнозам, ленте достанется как минимум «серебро» и не менее 200 млн рублей.

Наконец, замкнет топ-3 сиквел «Фантастических тварей», сценарий которой создала великая Джоан Роулинг, «мать» Гарри Поттера. Как и «Робин Гуд», «Преступления Грин-де-Вальда», мягко говоря, не блещут в американском прокате, зато очень ярко выступают на внешней арене, где к настоящему моменту заработали уже около $350 млн. Ожидается, что фильм, обладающий слепящим глаза актерским составом (обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн, а также не нуждающиеся в особых представлениях Джонни Депп и Джуд Лоу), соберет в России за этот уикенд в районе 150 млн рублей.

Прямо следом за первой тройкой, согласно прогнозам, по итогам выходных финиширует классическая российская комедия «Все или ничего» режиссера Дмитрия Суворова. В ходе дебютного уикенда в прокате картина, роли в которой исполнили Роман Курцын, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Сергей Бурунов и Владимир Епифанцев, соберет немногим более 40 млн рублей.

Пятую строчку, вероятно, займет чудесный байопик о великом музыканте Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», самый «пожилой» член топ-10 российского бокс-офиса. За 29 ноября — 2 декабря лента Брайана Сингера, появившаяся на отечественных экранах еще в самом начале уходящего месяца, заработает примерно 40 млн рублей.

Шестой результат покажет еще один отечественный дебютант — хоррор Ильи Максимова «Проводник» с юной звездой российского кинематографа Александрой Бортич в главной роли (причем играет она в фильме ужасов сразу нескольких персонажей). Выручка картины за первые четыре дня, как ожидается, составит приблизительно 25 млн рублей.

В свою очередь седьмой станет «Суспирия» Луки Гуаданьино, ремейк итальянского хоррора 70-х годов, главные роли в котором исполнили звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и оскароносная Тильда Суинтон. Хоррор дебютирует на российском рынке с 17 млн рублей.

Восьмая позиция может остаться за «Апгрейдом», фантастическим боевиком из Австралии, снятым Ли Уоннеллом. Его выручка за осенне-зимний уикенд составит чуть более 15 млн рублей.

При этом войти в топ-8 есть все шансы и у хоррора «Вдовы», который претендует на все те же 15 млн. Справедливости ради, фильм ужасов имеет аж на 200 кинотеатров меньше своего прямого конкурента.

Наконец, замкнет десятку сильнейших канадский мультфильм «Эллиот» за авторством Дженнифер Весткотт. В свои дебютные выходные лента заработает приблизительно 12 млн рублей.