Не оторваться: ученые назвали главные фильмы в истории

Итальянские ученые-математики провели исследование на основе онлайн-платформы IMDb и схожих баз данных, чтобы выявить топ-20 самых влиятельных фильмов в истории кино. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Applied Network Science.

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Лидером рейтинга стал музыкальный фэнтези-фильм «Волшебник страны Оз», снятый американским режиссером Виктором Флемингом в 1939 году. Картина, одна из первых созданных по трехцветной технологии, до сих пор остается самой известной и коммерчески успешной экранизацией одноименного романа писателя Фрэнка Баума.

В 1939 году фильм о сказочном путешествии девочки Дороти в волшебную страну Оз был шесть раз номинирован на премию «Оскар» и по итогам получил две статуэтки — в категориях «Лучшая музыка» (Герберт Стотхарт) и «Лучшая оригинальная песня» («Over the Rainbow», Гарольд Арлен). Картина также была заявлена в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучшие спецэффекты».

На второй строчке рейтинга оказалась культовая работа режиссера и сценариста Джорджа Лукаса «Звездные войны: Новая надежда», снятая в 1977 году. В 1978-м картина завоевала семь наград Киноакадемии, в том числе за «лучшую музыку», «лучшие визуальные эффекты» и «лучшую работу художников».

Третье место в рейтинге занял триллер «Психо» Альфреда Хичкока, созданный в 1960 году. В основу сюжета лег одноименный роман американского писателя Роберта Блоха. Хичкок приобрел права на экранизацию произведения анонимно за $9 тыс. Режиссер также скупил столько экземпляров романа, сколько смог найти, дабы сохранить концовку фильма в тайне от зрителей.

В 1961 году фильм был четыре раза номинирован на премию «Оскар», а Джанет Ли, звезда «Психо», была удостоена премии «Золотой глобус» за выдающуюся роль второго плана.

Согласно результатам исследования, в первую десятку также вошли «Рождение нации» 1915 года, «Метрополис» Фрица Ланга (1927), экранизация «Франкенштейна» Джеймса Уэлла (1931), «Кинг-Конг» (1933), «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса (1941) и «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика (1968). Замыкает список «Броненосец Потемкин» советского постановщика Сергея Эйзенштейна, выпущенный в 1925-м.

Кроме того, исследователи составили специальные рейтинги, касающиеся режиссеров и актеров. Так, в тройку самых влиятельных постановщиков попали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. Что касается актерского мастерства, то сильнее всего на развитие кинематографа, уверяют математики, повлияли Сэмюэл Л. Джексон, Клинт Иствуд и Том Круз, а также Максвелл Лоис, Кэрри Фишер и Морин О'Салливан.

При составлении списка самых влиятельных фильмов в истории человечества ученые опирались на интернет-базу IMDb, включающую в себя подробную информацию по 47 тыс картин, 20 тыс режиссеров и 400 тыс актеров. В ходе работы итальянские математики из Туринского университета попытались исключить субъективный фактор, для чего создали оригинальный алгоритм, позволяющий оценивать влиятельность, популярность и качество картины.

«Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино — на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах», — подчеркивается в статье.

Ученые надеются, что алгоритм и результаты его работы в будущем смогут привлечь внимание историков кинематографа и критиков, специализирующихся на западном и советском кино. В ближайшее время математики планируют провести аналогичное исследование среди кинокартин, созданных в Азии и других регионах, информации о которых на IMDb практически нет.