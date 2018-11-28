Эффект Вайнштейна: пять новых обвинительниц Люка Бессона

Стало известно о новых обвинениях в домогательствах в адрес французского режиссера Люка Бессона. По сообщению The Hollywood Reporter, еще пять женщин рассказали о том, что подверглись сексуальному насилию со стороны кинематографиста.

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По словам бывшей ассистентки Бессона, которая предпочла сохранить анонимность, режиссер шантажом вынудил ее вступить с ним в интимную связь. Женщина утверждает, что существуют свидетели, готовые подтвердить ее слова.

Также о неподобающем поведении режиссера заявили две студентки, которые проходили обучение в принадлежащей Бессону киностудии Cite du Cinema. Следом обвинения выдвинула бывшая сотрудница компании EuropaCorp, основанной постановщиком.

Театральный продюсер Карин Айземберт заявила, что в 1995 году режиссер проводил кастинг в гостиничном номере, во время которого он насильно хватал ее. За последнее время Бессона обвинили в харассменте уже девять женщин.

Французское издание Mediapart увидело здесь сходство с делом о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Сообщается, что, как и Ванштейн, Бессон часто назначал встречи в гостиничных номерах, а также, что в их распояржении есть видео 2003 года из гостиницы, в котором фигурирует 16-летняя девочка.

Первые обвинения в сексуальном насилии в адрес Бессона начались в мае этого года, когда французская актриса Сэнд Ван Рой, сыгравшей второстепенные роли в фильмах «Такси 5» и «Валериан», подала на режиссера заявление в полицию.

Женщина сообщила, что однажды Бессон пригласил ее выпить кофе в отель Bristol. По словам актрисы, выпив кофе, она сразу почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Через некоторое время очнувшись, она поняла, что подверглась сексуальному насилию.

Актриса сообщила, что в течение примерно двух лет она состояла с Бессоном в отношениях. Режиссер якобы принуждал ее к близости, пользуясь своим влиянием в в профессиональной сфере. Ван Рой утверждает, что на момент встречи в отеле ее роман с режиссером уже был разорван.

Примечательно, что подавляющее большинство подобных обвинений были либо анонимными, либо имели приличный срок давности. В случае с Люком Бессоном ситуация совершенно иная. По словам актрисы Ван Рой, страшное событие произошло совсем недавно — в мае текущего года.

Сам режиссер не давал официальных комментариев прессе на этот счет. На связь с журналистами сразу же выше его адвокат Тьерри Марембер, заявивший, что кинодеятель «категорически отрицает эти причудливые обвинения» и будет отстаивать свое имя и честь в суде.

Согласно информации издания AFP, образцы крови из капилляров, которые были взяты следователями полиции для проверки на содержание наркотиков, оказались отрицательными.

В октябре прошлого года американская актриса Алисса Милано опубликовала твит, давший начало движению за равенство женщин #MeToo.

Ранее, в 2006 году, общественный деятель Тарана Берк использовала фразу «me too» в рамках проведения кампании «расширения возможностей через сочувствие» среди темнокожих женщин, которые испытали сексуальное насилие. Берк создала документальный фильм «Me Too», в котором рассказала, как однажды ответила «я тоже» 13-летней девочке, признавшейся, что она была изнасилована. Берк сожалела, что просто ответила той девушке: «Я тоже», и не нашла других слов.

Однако именно после твита Милано десятки женщин рассказали о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в один момент разрушив его карьеру. Он был уволен из основанной им же компании, а после отправился на несколько месяцев в клинику для сексоголиков в Аризоне.

Следом в домогательствах были обвинены актер и режиссер Кевин Спейси, кинорежиссер Бретт Рэтнер, актер Дастин Хоффман, фотограф Терри Ричардсон и многие другие.

В то время, как большая часть западного общества поддержала движения, нашлись и те, кто отнесся к нему скептически. Так, известная французская актриса Катрин Денев заявила, что мужчины якобы имеют право приставать к женщинам.