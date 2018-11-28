«Ухожу в порнуху»: Кищук покидает «Серебро»

Участница поп-группы «Серебро» Екатерина Кищук объявила о том, что в феврале следующего года покидает коллектив вслед за Ольгой Серябкиной, которая сообщила об уходе в прошлом месяце. Об этом Кищук рассказала в твиттере (и заодно пошутила про свои дальнейшие планы).

«Я в «Серебре» до февраля. Еще увидимся. Приходите на последние концерты в нашем составе», — написала певица.

Я в Серебре до февраля. Ещё увидимся. Приходите на последние концерты в нашем составе. — К.К. (@KatherineKesh) 28 ноября 2018 г.

Позднее девушка более подробно рассказала о ситуации в своем инстаграме:

«Серебро» в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас — у нас есть еще как минимум два месяца вместе. До февраля 2019-го мы будем выступать и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас. Ничего не заканчивается без следа, особенно в нашем случае. Я буду продолжать заниматься музыкой, это бескомпромиссно — по-другому я не смогу жить».

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При этом Кищук отметила, что с февраля следующего года группа будет состоять из трех новых солисток. Продюсер «Серебра» Максим Фадеев объявил о начале кастинга, который продлится до 4 декабря. Желающим попасть в группу необходимо опубликовать в социальной сети минутное видео с исполнением любой композиции.

В своем заявлении Мищук также рассказала, что благодаря участию в группе она обрела опыт и веру в себя, а также нашла «настоящего друга». Известно, что певицу связывали довольно теплые отношения с еще одной участницей коллектива Ольгой Серябкиной.

«Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека. Я не мастер длинных речей, я мастер действий», — написала артистка.

Ольга Серябкина, ранее объявившая о своем уходе из «Серебра», также опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала о распаде коллектива.

«Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове «состав», потому что «Серебро» не заканчивается. Хочу сказать сразу — мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки», — написала Серябкина.

Исполнительница отметила, что на данный момент она работает над сольным альбомом: «Первые концерты Молли (авторский проект Серябкиной. — «Газета.Ru») объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь <...> Я пишу это и понимаю, что ничего плохого не случилось: мы все остаемся на своих местах. Это не заканчивается, как не может закончиться семья».

В октябре этого года Ольга Серябкина объявила о своем уходе из группы «Серебро». По словам 33-летней певицы на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.

«Помните одно. «Серебро» — вечно. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось. Это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет», — написала в своем инстаграме Ольга.

Скорое расставание Серябкиной с коллективом подтвердил и сам Фадеев. В своем инстаграме продюсер опубликовал черно-белую фотографию с певицей, на которой на глазах девушки виднеются слезы.

«Серебро» — это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно, — добавил продюсер. — Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю.

Думал — будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и... Бомба взорвалась. Мы выступили на «Евровидении», и в одночасье группа стала самой популярной в стране. Да что в стране — о коллективе в тот день узнал весь мир».

Последняя песня, которую группа представила в прежнем составе, вышла 28 ноября. Это новая версия популярного хита «Притяжения больше нет».

Женская поп-группа «Серебро» была основана Максимом Фадеевым в 2006 году. В первый состав коллектива входили Ольга Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина. В 2009 году группу покинула Лизоркина, а затем — в 2014-м — рассталась с коллективом и Темникова.

Сольным творчеством Серябкина начала заниматься в 2014 году, выпустив совместный трек с диджеем Мегом. С тех пор дискография певицы пополнилась целым рядом сольных композиций, а также совместными треками с Егором Кридом и другими известными российскими артистами.