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«Ухожу в порнуху»: Кищук покидает «Серебро»

Группа «Серебро» объявила о распаде

Еще одна участница «Серебра» Екатерина Кищук покинула коллектив вслед за Ольгой Серябкиной, которая объявила об уходе месяцем ранее. Кищук также сообщила, что с февраля 2019 года группа будет состоять из трех новых солисток.

Участница поп-группы «Серебро» Екатерина Кищук объявила о том, что в феврале следующего года покидает коллектив вслед за Ольгой Серябкиной, которая сообщила об уходе в прошлом месяце. Об этом Кищук рассказала в твиттере (и заодно пошутила про свои дальнейшие планы).

«Я в «Серебре» до февраля. Еще увидимся. Приходите на последние концерты в нашем составе», — написала певица.

Позднее девушка более подробно рассказала о ситуации в своем инстаграме:

«Серебро» в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас — у нас есть еще как минимум два месяца вместе. До февраля 2019-го мы будем выступать и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас. Ничего не заканчивается без следа, особенно в нашем случае. Я буду продолжать заниматься музыкой, это бескомпромиссно — по-другому я не смогу жить».

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При этом Кищук отметила, что с февраля следующего года группа будет состоять из трех новых солисток. Продюсер «Серебра» Максим Фадеев объявил о начале кастинга, который продлится до 4 декабря. Желающим попасть в группу необходимо опубликовать в социальной сети минутное видео с исполнением любой композиции.

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SEREBRO в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019. Но не прямо сейчас - у нас есть ещё как минимум два месяца вместе. До февраля 2019 мы будем выступать и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас. Ничего не заканчивается без следа, особенно в нашем случае. Я буду продолжать заниматься музыкой, это бескомпромиссно - по-другому я не смогу жить. Музыка привела меня в лучшую группу. Для меня SEREBRO - это, безусловно, дружба. Оно дало мне самое главное - опыт и веру. И толкнуло меня наверх очень сильно, потому что я бы никогда не осмелилась выйти на сцену одна. Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека. Я не мастер длинных речей, я мастер действий. Все остальное я скажу лично своим родным людям. А вам хочу сказать спасибо за поддержку, за то, что терпели меня. Ну уж такая вот я - не идеальная, но я честно смеюсь и честно плачу. Я вас люблю, венти. Вы лучшие фанаты - самые внимательные и самые свободные. До сих пор не понимаю, как вы ездите за нами на все гастроли, да вы сумасшедшие)))) Я ни с кем не прощаюсь, обратите внимание на эти шесть слов!!!!!! Ни с моей любимой Олей, ни с милахой Танюхой, ни с Максом. Это мои родные люди. И никто ни с кем не расстаётся и не расходится. Мы начинаем заново. Будут три новых СОЛИСТКИ. Пока не знаю, кто это будет и никто не знает. Любите их также, как любили нас и поддержите в этот нелёгкий период. Впереди много нового и прекрасного. Всех обняла.

Публикация от KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial)

В своем заявлении Мищук также рассказала, что благодаря участию в группе она обрела опыт и веру в себя, а также нашла «настоящего друга». Известно, что певицу связывали довольно теплые отношения с еще одной участницей коллектива Ольгой Серябкиной.

«Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека. Я не мастер длинных речей, я мастер действий», — написала артистка.

Ольга Серябкина, ранее объявившая о своем уходе из «Серебра», также опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала о распаде коллектива.

«Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове «состав», потому что «Серебро» не заканчивается. Хочу сказать сразу — мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки», — написала Серябкина.

Исполнительница отметила, что на данный момент она работает над сольным альбомом: «Первые концерты Молли (авторский проект Серябкиной. — «Газета.Ru») объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь <...> Я пишу это и понимаю, что ничего плохого не случилось: мы все остаемся на своих местах. Это не заканчивается, как не может закончиться семья».

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В моей жизни (не хочу подсчитывать сколько раз...) уже были ситуации, когда кто-то покидал SEREBRO, уходил насовсем... от любви и дружбы... Всегда у меня были разные состояния и чувства. Но то, что происходит сейчас, реально поддаётся моему пониманию с огромным трудом. Слишком двоякое ощущение. Нынешний состав - ОЛЯ КАТЯ ТАНЯ прекращает своё существование в феврале 2019 года... Я делаю акцент на слове СОСТАВ, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу - мы не расстаёмся насовсем. Мы перестаём быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки. Про меня вы знаете - первые концерты MOLLY объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь. Про девочек могу сказать то же самое - мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности. Мы безумно друг друга любим... Я пишу это и понимаю, что ничего плохого не случилось - мы все остаёмся на своих местах. Это не заканчивается, как не может закончиться семья. Но то, что наш космический состав the end... И начинается новый отсчёт... Так странно. Я помню, как сама начинала - как тряслись колени и сводило живот от трепета и незнания. Сейчас также повезёт другим. Хочу обратиться к своим любимым Кате и Тане. Мои бриллианты, мои кошки. Моё сердце. Я безумно за нас рада. Рада, что Макс дал нам всё, что мы имеем, что продолжает поддерживать и даёт возможность создавать что-то новое. Со стороны может показаться, что всё это - только слёзы, но на самом деле, у нас настоящее счастье. Группа выходит на новый уровень - с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой... А мы двигаемся дальше. Держась за руки. До февраля 2019 мы будем выступать вместе и именно эти концерты я сохраню у самого сердца. Потом придут три новых офигительных солистки - Макс выберет сердцем, я знаю. Одна просьба к лапусям. Без слёз. Лично я больше не могу плакать ) Прошу, будьте рядом. Поддержите нас. Сейчас это нереально важно. Следите за кастингом и тоже выбирайте сердцем. Триединство должно жить - благодаря вам и вопреки всему. #serebro

Публикация от MOLLY (@serebro_official)

В октябре этого года Ольга Серябкина объявила о своем уходе из группы «Серебро». По словам 33-летней певицы на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.

«Помните одно. «Серебро» — вечно. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось. Это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет», — написала в своем инстаграме Ольга.

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Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. Потому что с одной стороны я остаюсь дома, в MALFA и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой – ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 – я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами всё узнаете. Не за горами день, когда я объявлю даты на свои сольные концерты, а пока – ждите нас в прежнем составе в своём городе. Хочу зажигать с вами ещё больше, если вообще возможно хотеть больше. И помните одно. SEREBRO - ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет. #molly

Публикация от MOLLY (@serebro_official)

Скорое расставание Серябкиной с коллективом подтвердил и сам Фадеев. В своем инстаграме продюсер опубликовал черно-белую фотографию с певицей, на которой на глазах девушки виднеются слезы.

«Серебро» — это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно, — добавил продюсер. — Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю.

Думал — будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и... Бомба взорвалась. Мы выступили на «Евровидении», и в одночасье группа стала самой популярной в стране. Да что в стране — о коллективе в тот день узнал весь мир».

Последняя песня, которую группа представила в прежнем составе, вышла 28 ноября. Это новая версия популярного хита «Притяжения больше нет».

Женская поп-группа «Серебро» была основана Максимом Фадеевым в 2006 году. В первый состав коллектива входили Ольга Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина. В 2009 году группу покинула Лизоркина, а затем — в 2014-м — рассталась с коллективом и Темникова.

Сольным творчеством Серябкина начала заниматься в 2014 году, выпустив совместный трек с диджеем Мегом. С тех пор дискография певицы пополнилась целым рядом сольных композиций, а также совместными треками с Егором Кридом и другими известными российскими артистами.