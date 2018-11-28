Шукшина против Малахова: «Прямой эфир» могут закрыть

Скандальной передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» грозит закрытие. В данный момент на сайте Change.org идет сбор подписей, авторы инициативы требуют законодательно запретить программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. По составителей петиции, такие такие передачи способствуют деградации, духовному и психологическому развращению общества, и в такой ситуации нужны кардинальные меры.

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«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — отмечается в тексте обращения.

Известная актриса Мария Шукшина поддержала идею закрыть программу с Андреем Малаховым. Узнав об инициативе от своего подписчика в соцсети, она сразу согласилась оставить свой голос в поддержку.

«Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!» — заявила артистка.

Известно, что Шукшина давно испытывает неприязнь к программе «Прямой эфир». Дело в том, что частым гостем передачи стала несостоявшаяся невестка Шукшиной Фрейя Зильбер, родившая ребенка от ее сына Марка Касаткина. Женщина ведет себя агрессивно, поливает грязью и шлет проклятия в адрес актрисы и ее сына.

Последний выпуск программы «Прямой эфир» с участием Зильбер вышел 22 ноября. На следующий день в инстаграме Шукшиной появилось стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», начинающееся со строк: «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен…». По мнению поклонников, с помощью этих строк актриса решила высказать свою позицию в отношении скандальной истории.

Шукшина устала от пристального внимания прессы. Особенно звезду допекает журналист Андрей Малахов, которому не дает покоя личная жизнь ее семьи и из которой он с удовольствием делает шоу.

Позже петицию о закрытии «Прямого эфира» поддержала еще одна российская актриса — Алика Смехова. По ее словам, ей претит, что в программе постоянно кому-то перемывают косточки, а порой доходит и до рукоприкладства.

Тучи над «Прямым эфиром» стали сгущаться после того, как супруга фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович на глазах всей страны избила свою дочь, которую после этого с травмами увезли на «скорой» в больницу.

Ростовский блогер Вадим Манукян, ставший известным, написав открытое письмо с критикой новогодних концертов на ТВ и Аллы Борисовны Пугачевой, также присоединился к движению против подобного телевизионного формата.

«Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы «Прямой эфир» в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как «Дом-2» для взрослых. Даже «Дом-2» теперь выходит в ночное время, а «Прямой эфир» все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью.

Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?» — высказался Манукян во время беседы с изданием TVC.Ru.

Он также отметил высокие профессиональные качества ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова, но призвал его сменить формат передачи.

«Меня всегда впечатлял его интеллектуальный уровень как ведущего, и именно это меня удручает больше всего. Хочется, чтобы недовольство его эфирами, он воспринял правильно. Если возможна смена формата без закрытия шоу это было бы тоже выходом, но если это невозможно, то мне кажется, что ему лучше вести только субботнее вечернее шоу. Хотя и там в последнее время порой случаются казусы.

Призываю Андрея немного встряхнуться и как умного, образованного человека взвесить все «за» и «против». Сейчас еще можно изменить формат, завтра неизбежно придется закрывать шоу, так как критическая масса недовольства все равно перевесит чашу терпения», — заключил Манукян.