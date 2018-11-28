Золотая молодежь: кто возглавил рейтинг юных знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты, которым еще не исполнилось 30 лет. Первую строчку в списке заняла американская модель и светская львица Кайли Дженнер, заработавшая за последний год (с июня 2017-го по июнь 2018-го) $166,5 млн.

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Согласно составителям рейтинга, показать рекордный доход младшей сестре Ким Кардашьян позволил коммерческий успех ее собственной линейки косметики. В минувшем году 21-летняя селебрити также присутствовала в топ-10 списка, однако тогда до вершины ей было далеко: с результатом в $41 млн она «лишь» замыкала первую десятку.

Вторым в рейтинге стал популярный британский певец Эд Ширан, обогатившийся за год на $110 млн. Большую часть этой суммы 27-летнему уроженцу Западного Йоркшира принесло его мировое турне, а также множественные продажи песен и альбомов.

В тройку самых зарабатывающих молодых знаменитостей года попал и футболист Неймар. За отчетный период 26-летний нападающий сборной Бразилии и парижского клуба «Пари Сен-Жермен» получил от различных контрактов с крупными брендами и французской команды $90 млн.

Фоторепортаж: Успели до 30: самые богатые знаменитости мира __is_photorep_included12075301: 1

При этом каких-то значимых достижений именно на футбольном поле Неймар за это время не добился: в составе бразильской сборной он бесславно уступил в четвертьфинале чемпионата мира, а с «ПСЖ» в очередной раз оконфузился в Лиге чемпионов.

Прямо следом за бразильцем в рейтинге Forbes финишировала американская звезда кантри-попа Тейлор Свифт (к слову, вторая и последняя женщина в списке), заработавшая $80 млн. В ноябре 2017-го 28-летняя девушка выпустила альбом «Reputation», который разошелся по миру тиражом в 2 млн проданных копий уже в первую неделю после релиза. Ранее Свифт сумела занять почетное второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц года, уступив лишь Кэтти Перри.

Последним членом топ-5 оказался лидером прошлогоднего рейтинга наиболее успешных представителей «золотой молодежи» — рэпер Эйбел Тесфайе, более известный как Уикенд. Его доход составил $57 млн (в прошлом году было 92 млн). Удержаться в пятерке 28-летнему канадскому музыканту позволили соглашения с популярными брендами, стриминг песен и концертная деятельность.

Шестая строчка ($46,4 млн) осталась за Джеймсом Харденом, баскетболистом сборной США и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс». Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги ($30,6 млн), а также неплохо зарабатывает, являясь рекламным лицом ряда больших компаний.

При этом в отличие от того же Неймара свои деньги Харден в ходе отчетного периода отработал с лихвой — в полуфинале НБА его клуба едва не победил одну из сильнейших команд в истории баскетбола «Голден Стэйт Уорриорз». Причем даже то обидное поражение не помешало 29-летнему защитнику получить приз лучшему игроку сезона.

В свою очередь седьмым стал 28-летний американский диджей Эндрю Таггарт из дуэта The Chainsmokers, годовой доход которого составил $45,5 млн. Музыкант всего на $1 млн обогнал 28-летнего мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. Боец, что примечательно, уже в следующем году может стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира вне зависимости от возраста, в чем ему немало поможет недавнее подписание пятилетнего контракта со спортивным стриминговым сервисом на общую сумму в (минимум) $365 млн.

Девятое место рейтинга Forbes занял еще один спортсмен — 27-летний игрок в американский футбол из США Дерек Карр ($42,1 млн). За попадание в список атлет должен поблагодарить руководство команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Окленд Рэйдерс», заключившее с квотербеком крайне выгодное для Дерека соглашение.

Наконец, замкнул топ-10 самых зарабатывающих молодых знаменитостей 25-летний американский гольфист Джордан Спит, обогатившийся за минувший год на $41,2 млн. Спортсмен получает внушительные суммы от многочисленных рекламных соглашений и успешных выступлений на турнирах.