«Необыкновенно мужественная»: 12 лет без Любови Полищук

Народной артистки России Любови Полищук не стало ровно 12 лет назад, 28 ноября 2006 года. Страшная новость о кончине знаменитой актрисы разнеслась по всей стране мгновенно и, кажется, не оставила равнодушным вообще никого — Любовь Григорьевна была всенародной любимицей, и ее уход на 58-м году жизни стал для большинства россиян личной трагедией.

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При этом о серьезных проблемах артистки со здоровьем знали если не все, то многие. В 2005-м Полищук диагностировали рак позвоночника, возникший — согласно одной из наиболее правдоподобных версий — вследствие автомобильной аварии, в которую женщина попала за пять лет до этого (после того ДТП, к слову, Любовь Григорьевна могла играть лишь в специальном ортопедическом корсете).

Узнав об онкологии, Полищук приняла все меры, чтобы выжить. В Институте нейрохирургии имени Бурденко ей в срочном порядке была проведена операция по удалению части позвоночника, затем актриса отправилась на лечение в Израиль, где прошла дорогостоящую реабилитацию в частной клинике, — но заболевание, к сожалению, и не думало отступать.

Несмотря на саркому, артистка продолжала сниматься вплоть до последних месяцев жизни. Ее заключительной большой работой стала яркая роль матери главной героини в «Моей прекрасной няне», одном из популярнейших ситкомов в российской истории. Как позднее рассказывала Анастасия Заворотнюк, экранная дочь Полищук в комедийном сериале, во много неожиданное возвращение Любови Григорьевны на съемочную площадку (по информации СМИ, ради этого народная артистка страны даже специально отпрашивалась из больницы) стало для ее партнеров настоящим счастьем.

«На второй год, когда началась работа над новым большим блоком, Полищук из-за болезни уже не принимала участия в съемках. Хотя мы рассчитывали, что она вернется.

И она вернулась! Снималась последняя свадебная серия, и она пришла! Для нас это была огромная радость.

Я считаю, сериал очень много потерял без Любови Григорьевны. Я знаю, что и она очень скучала по «Няне». И она необыкновенно мужественная женщина. Даже чувствуя себя очень плохо, всегда блестяще выглядела. И над собой посмеивалась», — говорила она в одном из интервью уже после смерти Полищук.

Незадолго до кончины Любовь Григорьевна, видимо, осознав, что болезнь уже не победить, выписалась из клиники и отправилась домой к родным. Испытывая жуткую боль, вызванную опухолью, актриса в большом количестве принимала обезболивающие препараты, дабы еще отважнее справляться с мучительными испытаниями. 25 ноября у народной артистки случился гипертонический криз, вызванный приемом болеутоляющих, и она впала в кому. Спустя три дня всенародная любимица скончалась у себя дома в возрасте 57 лет. Трагедия настолько сильно шокировала супруга Полищук Сергея Цигаля, что мужчина оказался на грани сердечного приступа и ему пришлось вызывать скорую помощь.

Многие поклонники Любови Григорьевны были уверены, что фатальное повреждение позвоночника актриса получила задолго до упомянутой автомобильной аварии. По их мнению, это произошло еще в 70-х, когда артистка принимала участие в съемках культового четырехсерийного фильма «Двенадцать стульев»: в одной из сцен ленты Остап Бендер (Андрей Миронов) бросал героиню Полищук во время танца, и какой-то из дублей якобы получился крайне неудачным, завершившись травмой актрисы.

Режиссер картины Марк Захаров, впрочем, всячески отвергал данные утверждения, подчеркивая, что к онкологии звезды привело все-таки то самое ДТП.

«Я стоял в полутора метрах от этого трюкового падения и все прекрасно видел, — цитирует кинематографиста «Комсомольская правда». —

Это потом кто-то придумал веселую историю, что забыли положить матрас и грохнули актрису на голый пол. Но это всего лишь театральная байка! Она была в духе Любы Полищук.

На самом деле этого, конечно, не было, не бывает так в кино. Мы неоднократно и очень тщательно репетировали этот трюк, там лежали два матраса! Это же так всегда — услышал звон, не знаешь, где он. Ведь Люба попадала в жуткую автомобильную катастрофу, где ей выбило диски позвоночника. И вот уже после этого у нее и начались проблемы со спиной».