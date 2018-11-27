Умер Стивен Хилленберг — создатель Губки Боба

Американский аниматор и морской биолог, создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание Variety.

«Нам грустно сообщать о кончине Стивена Хилленберга, создателя «Губки Боба Квадратные штаны». Сегодня мы проводим минуту молчания в память о его жизни и работе», — сообщил в твиттере телеканал Nickelodeon, транслировавший мультсериал о Губке Бобе с 1999 года.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. — Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 ноября 2018 г.

По данным издания, причиной смерти выдающегося мультипликатора стало заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз, приводящий к параличу. Как сообщал сам Хилленберг, болезнь диагностировали в марте прошлого года. При этом аниматор продолжал работать, несмотря на серьезное заболевание.

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«Его уникальные персонажи и мир Бикини-Боттом (морской город, где живет Губка Боб и его друзья. — «Газета.Ru») надолго останутся напоминанием о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения», — говорится в заявлении телеканала.

Стивен Хилленберг родился в августе 1961 года в Оклахоме. С 1984 по 1987 год он работал морским биологом и даже преподавал в Калифорнийском институте океанологии.

В 1987 году Хилленберг решил всерьез заняться своим давним увлечением — мультипликацией. Он снял несколько короткометражных работ, две из которых — «Зеленый берет» («The Green Beret») и «Червоточины» («Wormholes») получили хорошие отзывы на нескольких фестивалях и были удостоены различных наград.

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В начале 90-х мультипликатор познакомился с американским аниматором, продюсером и иллюстратором Джо Мюрреем, который пригласил Хилленберга принять участие в его новом проекте мультсериале «Новая жизнь Рокко». Стивен согласился и итоге стал автором сценария, продюсером, режиссером по раскадровке и креативным директором анимационного шоу.

Мультсериал «Новая жизнь Рокко» транслировался на канале Nickelodeon на протяжении трех лет, но в 1996 году был закрыт. После завершения шоу большая часть сотрудников объединилась для работы над анимационным сериалом «Губка Боб Квадратные штаны», созданным Стивеном Хилленбергом.

Так, во время работы над «Новой жизнью Рокко» Хилленберг подружился с американским актером Томом Кенни, который позже стал «голосом» главного персонажа мультсериала про обитателей Бикини Боттом — Губки Боба, — а также будущими соавторами шоу Дугом Лоренсом, Полом Тиббитом и многими другими.

Создатель полюбившегося многим мультсериала начал развивать идею нового проекта еще в 1996 году. Он сосредоточился на губке, которая, как станет известно позже, изначально была похожа на морское существо. В конечном итоге Хилленберг изменил ее форму на квадратную, потому что счел, что так она будет выглядеть намного забавнее.

В 1998 году Хилленберг передал права на показ первой серии каналу Nickelodeon. Интересно, что главного персонажа Губку Боба сначала звали Мальчик Губка (SpongeBoy), но так как это имя было защищено авторским правом, Стивен заменил его на Губку Боба (SpongeBob). В 1999 году руководство канала приобрело права на показ мультсериала.

В 2004 году, после создания полнометражного мультипликационного фильма «Губка Боб Квадратные Штаны», Хилленберг ушел со своей должности режиссера, но при этом не покинул сериал, а стал его исполнительным продюсером.

Мульсериал «Губка Боб Квадратный штаны» в разное время становился лауреатом множества телевизионных премий, в том числе двух наград «Эмми», 12-и Kids's Choice Awards и двух премий BAFTA Children's Awards. В ноябре 2018-го началась трансляция двенадцатого сезона проекта. По его франшизе сняли два полнометражных фильма, а на 2020-й назначен выход третьего.