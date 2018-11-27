Злой вундеркинд и волшебный народец: тизер «Артемиса Фаула»

На ютьюб-канале кинокомпании Disney появился первый тизер-трейлер приключенческого фэнтези «Артемис Фаул», в основу которого легла первая часть популярной серии детских романов ирландского писателя Йона Колфера. Картину снял британский актер, режиссер и сценарист Кеннет Брана, среди работ которого — «Убийство в Восточном экспрессе», «Тор», а также ряд экранизаций Уильяма Шекспира.

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В ролике использована песня группы Radiohead «Decks Dark» с пластинки «A Moon Shaped Pool», но с отличной от альбомной версии аранжировкой.

В романах Колфера Артемис Фаул — вундеркинд из старинной влиятельной династии, которая управляет преступным синдикатом. Однажды мальчик узнает о существовании эльфов, пикси, гномов, гоблинов и других магических созданий и решает шантажом получить от них золото.

Вселенная романов про Артемиса Фаула делится на мир «вершков» (людей) и на подземный, где живет волшебный народец, который был вынужден покинуть поверхность планеты из-за потребительского отношения людей к природе. При этом с точки зрения развития науки и технологий магические обитатели подземелья намного превосходят человеческую расу.

Американская премьера «Артемиса Фаула» запланирована на 9 августа 2019 года, российские зрители смогут его увидеть на день раньше.

23 ноября вышел официальный трейлер к ленте «Король Лев» — «игровому» ремейку одноименного мультфильма. Ролик занял второе место по количеству просмотров за всю историю кино, только за первые сутки он был просмотрен более 224 миллионов раз. Для Disney это первый рекорд такого рода.

Режиссером новой ленты выступил Джон Фавро, ранее переснявший легендарную «Книгу джунглей», а также срежиссировавший первого «Железного человека». Фильм расскажет знакомую всем историю о львенке Симбу, который теряет отца и вынужден пройти через сложные испытания, чтобы в конце стать королем. Для лучшего погружения в мир африканской саванны создатели кинокартины совместили компьютерную графику с «живыми» кадрами.

Главную роль Симбы озвучил американский актер и музыкант Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Чайлдиш Гамбино. Также в оригинальной версии фильма можно будет услышать голоса таких звезд, как Бейонсе, Чиветела Эджиофора, Джеймса Эрла Джонса, Билли Айхнера, Сета Рогена и других. Мировая премьера ленты назначена на 17 июля 2019 года.

В середине октября вышел первый тизер-трейлер еще одного грядущего киноремейка культового «диснеевского» мультфильма «Аладдин», в котором создатели картины впервые показали главного героя в исполнении канадского актера Мены Массуда.

Длящийся полторы минуты ролик дает мало информации, — например, Джинна, которого сыграл Уилл Смит, создатели решили попридержать до следующего трейлера, ведь именно этот персонаж является основным рекламным ходом всей промо-кампании картины. За день до выхода тизера актер опубликовал в своем инстаграме промо-картинку к фильму и написал: «Выпустите меня! Жду не дождусь, когда вы увидите меня синим».

Известно, что фильм не будет в точности копировать мультфильм, как это вышло с предыдущим ремейком Disney — «Красавицей и чудовищем». Композитор Алан Менкен в прошлом году заявил, что собирается написать несколько новых песен к фильму, отметив, что помогать ему в этом будут Бендж Пасек и Джастин Пол, награжденные «Оскаром» за мюзикл «Ла-Ла Ленд». Последние в свою очередь обмолвились, что животные персонажи из оригинального мультика получат меньше экранного времени в художественной ленте.

Сценаристом будущей картины студия назначила Джона Огаста, который известен по работе над «Ангелами Чарли» и тремя фильмами Тима Бертона — «Чарли и шоколадной фабрикой», «Крупной рыбой» и «Трупом невесты».

О том, что Гай Ричи назначен на должность режиссера, стало известно еще в октябре 2016 года. В то же время продюсеры заявили, что ожидают от картины нелинейного сюжета. В том числе благодаря этому приему британский кинематографист в свое время получил мировую известность.