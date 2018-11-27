Вяль или Шевель: какую жену выбрал Краско

Известный советский и российский актер Иван Краско развелся со своей четвертой женой Нательей Шевель, которая младше его на 60 лет, и вернулся к своей третьей супруге — Наталье Вяль, с которой у актера тоже немаленькая разница в возрасте — 47 лет. Иван и Наталья поженились в 2001 году, их брак продлился десять лет. У пары есть двое сыновей — Иван и Федор.

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«Так все нормально у меня, все хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной», — сказал Краско телеканалу «78».

После того, как в 2011 году их брак распался, Наталья вышла замуж за своего ровесника. Краско оставил супруге и детям квартиру и они поддерживали теплые отношения.

В сентябре 2015 года Иван Иванович шокировал своих поклонников, женившись на студентке театрального вуза Наталье Шевель. Для девушки это был второй брак, впервые она вышла замуж в 19 лет, по слухам, поводом для развода стали измены юной Натальи.

Ранее Иван Иванович говорил, что в их отношениях нет места ревности, он понимал, что ему досталась молодая женщина, которая может влюбиться в ровесника. Он изначально был готов отпустить Наталью, хоть и признался, что это причинит ему душевную боль.

В октябре этого года стало известно, что браку Краско и юной Шевель пришел конец. В прессе давно начали строить об этом догадки, — после того, как Наталья все лето путешествовала по теплым странам без народного артиста.

Не смотря на это, многие поклонники до последнего момента не теряли надежды, что семья воссоединится. И все же развод состоялся.

Детей и совместно нажитого имущества и Ивана Ивановича и Натальи не было, так что никаких проблем при разводе не было. Между тем долгое время муссировались слухи о том, что именно отсутствие общего ребенка, которого так хотел завести артист, и стало истинной причиной расставания.

Иван Иванович родился 23 сентября 1930 года в маленькой деревне Ленинградской области и был зарегистрирован под фамилией отца – Бахвалов. Он рано остался без родителей. Его мать, Анастасия Ивановна Бахвалова (в девичестве Краско), умерла от сепсиса, когда мальчику не было еще и года. Отец, Иван Афанасьевич Бахвалов, после этого от горя запил и ушел из жизни через три года. Ивана и двух его братьев, Васю и Колю, взяла на воспитание бабушка — мать отца Пелагея Алексеевна. Самого старшего сына Володю забрала другая бабушка Дарья.

Несмотря на тяжелое военное детство, Иван рос умным и целеустремленным юношей, хорошо учился в школе и мечтал стать актером. В сельском клубе он не пропускал ни одной картины, любил в лицах пересказывать родственникам и соседям фильмы, которые знал наизусть.

В 1945 году, через 11 дней после победы Советского Союза, умерла бабушка Пелагея. Вернувшийся с фронта брат покойной матери Иван Иванович Краско усыновил Ивана и дал ему свою фамилию.

Опасаясь насмешек односельчан, Красько побоялся поступать в театральный после школы, и отнес документы в мореходку. Даже став курсантом военно-морского училища, Иван постоянно принимал участие в самодеятельности.

Годы военной службы не победили его страсть к сцене. Позже Иван поступил на вечернее отделение филфака ЛГУ, чтобы набраться опыта в студенческом театре, и лишь спустя два года стал студентом Ленинградского театрального института им А.Н. Островского. В мае 1961 года детская мечта тридцатилетнего Ивана наконец исполнилась — он стал дипломированным актером.

Во время дипломного спектакля на Краско обратил внимание легендарный худрук БДТ Георгий Товстоногов, который лично пригласил его к себе в театр. За четыре года Иван так и не сыграл ни одной ведущей роли, поэтому он перешел сначала в театр на Литейном, а после попал в труппу театра имени Комиссаржевской, в котором и служит по сей день.

Известность Ивану Ивановичу принесли его киноработы, дебютной для него стала роль летчика в картине «Балтийское небо» Владимира Венгерова с Михаилом Ульяновым и Роланом Быковым.

За долгую творческую карьеру Краско сыграл не менее полутора сотен ролей, в том числе в фильмах «Принц и нищий», «Господин оформитель», «Афганский излом» и сериалах «Россия молодая», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности 3».

Его герои – смелые отважные мужчины, основной жизненный принцип которых — доблесть и честь.

Иван Иванович работал с такими маститыми режиссерами, как Владимир Бортко и Станислав Ростоцкий, работал на одной съемочной площадке со знаменитыми актерами, а также снялся в нескольких фильмах с сыном Андреем Краско, который ушел из жизни в возрасте 49 лет.