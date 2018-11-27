После прочтения сжечь: «потерянные» сценарии дель Торо

Мексиканский режиссер и продюсер Гильермо дель Торо опубликовал в твиттере список из 18 сценариев, по которым по разным причинам не были сняты полнометражные ленты. В список нереализованных проектов вошли экранизации литературных произведений, как, например, ленты по мотивам романа Роальда Даля «Ведьмы», повести Кеннета Грэма «Ветер в ивах», культового приключенческого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и многие другие.

2/2 SECRET PROJECT (UNTITLED), SUPERSTITIOUS, NIGHTMARE ALLEY, HAUNTED MANSION, THE HULK pilot, THE BURIED GIANT, THE COFFIN, DROOD, LIST OF 7 (Mark Frost) and a few others... — Guillermo del Toro (@RealGDT) 26 ноября 2018 г.

Также среди «потерянных» сценариев значится ремейк нуара «Аллея кошмаров» режиссера Эдмунда Гулдинга, вышедшего на экраны в 1947 году, новая версия популярной «диснеевской» сказки «Красавица и чудовище», фильм по мотивам «Особняка с привидениями», а также ремейк «Фантастического путешествия» 1966 года. Одним из несостоявшихся проектов кинематографиста стал и пилотный эпизод сериала «Халк» по комиксам Marvel.

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По словам дель Торо, все сценарии он написал либо сам, либо в соавторстве с другими кинематографистами. Так, к работе нал одним из сценариев к фильму «Список семи» кинематографист привлек Марка Фроста, одного из авторов сериала «Твин Пикс».

В то же время голливудский режиссер уточнил, что это не список проектов, над которым он мечтает поработать в будущем.

«Чтобы было понятно, каждый сценарий написан, закончен, — отметил постановщик. — На каждый я потратил месяцы или годы жизни. Встречи, синопсисы, графики, все написаны, по 90-130 страниц каждый».

О том, что дель Торо мечтал снять картины по некоторым из опубликованных сценариев было известно давно. В 2014 году режиссер рассказал, что работает над экранизацией романа «Хребты безумия» американского писателя Лавкрафта.

«Я говорил, что очень хотел бы снять эту картину, но она не стала дешевле и по-прежнему дорого стоит. Думаю теперь, когда категория PG-13 становится все гибче, у меня получится снять фильм, подходящий под этот рейтинг. Достаточно страшный, но при этом без кровавых подробностей», — отметил режиссер.

Несмотря на то, что проект был запущен в производство, из-за проблем с финансированием работу над картиной прекратили.

На данный момент дель Торо вместе с Марком Густафсоном работает над кукольным мюзиклом, основанным на сказке Карло Коллоди «Пиноккио».

Известно, что действие будет развиваться в Италии 1930-х, и персонажи столкнутся с враждебным окружением и растущим фашизмом в стране. Похожий сценарий уже встречался в картине режиссера «Лабиринт Фавна», действие которого развивалось в Испании на фоне диктаторского режима Франко.

Ранее режиссер пытался осуществить проект, но ни одна студия не хотела поддержать его видение. В 2017 году, когда «Форма воды» дель Торо принимала участие в Венецианском фестивале, постановщик на пресс-конференции заявил, что уже на протяжении десяти лет пытается добиться финансирования.

«Я ищу финансирование для «Пиноккио» уже десять лет. У нас готовы куклы, продуман дизайн. Но я всегда — или почти всегда — усложняю себе жизнь. Все фильмы, которые мне хочется снять, запускаются с трудом.

Никто не хочет снимать ничего подобного вместе со мной. Никому не нужны были супергерои, когда я ставил «Хеллбоя». Никому не нужны были монстры, когда я ставил «Тихоокеанский рубеж»», — посетовал дель Торо. — Если у вас есть $35 млн и вы хотите осчастливить одного мексиканца, то я здесь».

Однако дель Торо в итоге удалось договориться о съемках мюзикла со стриминговым сервисом Netflix. Дата премьеры пока неизвестна.

Гильермо дель Торо — мексиканский режиссер, продюсер и сценарист. В 2007 году постановщик был номинирован на премию «Оскар» за ленту «Лабиринт Фавна» в категориях «лучший оригинальный сценарий» и «лучший фильм на иностранном языке». В 2018 году дель Торо стал обладателем сразу двух «Оскаров» за «лучшую режиссерскую работу» и «Лучший фильм» благодаря картине «Форма воды».